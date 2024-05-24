Депутат Цунаева раскритиковала идею о сокращении рабочей пятницы для женщин
Предложение вице-спикера Бориса Ченышова сократить рабочую пятницу на два часа для женщин является попыткой привлечь внимание, заявила «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
«Что касается двух дополнительных часов: помимо того, что на ряде предприятий уже и так есть короткий день. Есть процессы на ряде производств, которые требуют полного рабочего дня», — пояснила она.
Как добавила Цунаева, поддержку работающих женщин сегодня можно урегулировать трудовым коллективным договором на предприятиях. По словам депутата, все предложения об изменении рабочего графика для россиян должны быть проработаны, чтобы это не влияло на производственный цикл и производительность труда.
Ранее секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов заявил ТАСС, что профсоюзы выступили за сокращение рабочего дня и предложили дойти до 36 рабочих часов в неделю. Однако комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Радиоточке НСН», что на данный момент многие заводы работают в три смены, обсуждать сокращение рабочего дня нужно после окончания спецоперации.
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