Стресс, проблемы питание и заболевания щитовидной железы отнесли к причинам облысения
Наиболее распространенными причинами облысения является андрогенная алопеция, регулярный стресс, нехватка питательных веществ, проблемы с щитовидной железой и применение лекарств, заявил эксперт и основатель клиники «GGmed» Сослан Гассеев.
«Андрогенная алопеция является наиболее распространенной формой облысения у мужчин, которая связана с генетической предрасположенностью и воздействием мужских половых гормонов», – пояснил он в беседе с «ФедералПресс».
По словам Гассеева, постоянное эмоциональное напряжение может спровоцировать временное усиление выпадения волос, поскольку фолликулы при стрессе могут раньше времени перейти в фазу покоя.
Ранее доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Татьяна Гайдина заявила, что подростки в России все чаще сталкиваются с третьей или четвертой степенью облысения. По ее словам, к этому среди прочего приводит злоупотребление фастфудом, напоминает «Радиоточка НСН».
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