Стресс, проблемы питание и заболевания щитовидной железы отнесли к причинам облысения

«Андрогенная алопеция является наиболее распространенной формой облысения у мужчин, которая связана с генетической предрасположенностью и воздействием мужских половых гормонов», – пояснил он в беседе с «ФедералПресс».

По словам Гассеева, постоянное эмоциональное напряжение может спровоцировать временное усиление выпадения волос, поскольку фолликулы при стрессе могут раньше времени перейти в фазу покоя.

Ранее доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Татьяна Гайдина заявила, что подростки в России все чаще сталкиваются с третьей или четвертой степенью облысения. По ее словам, к этому среди прочего приводит злоупотребление фастфудом, напоминает «Радиоточка НСН».

