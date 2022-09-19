«Стресс для автовладельцев»: Рынку техосмотра предрекли коллапс из-за новых правил

Передача аккредитации пунктов техосмотра Росаккредитации приведет к ухудшению качества услуг, заявил генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Ранее стало известно, что аккредитацию пунктов техосмотра (ТО) и контроль за их работой собираются передать от страховщиков к Федеральной службе по аккредитации. В случае выявления поддельной диагностической карты, МВД сможет отключать оператора, который ее выдал, от единой информационной системы техосмотра, сообщают «Известия».

«Страховщики уже набили руку, есть понимание, есть компетенция в этом. Я не считаю правильным менять правила игры, потому что сейчас серый сектор рынка достаточно отсеян, передача полномочий в другой госорган только ухудшит ситуацию, придется привыкать всему рынку. У Росаккредитации сейчас закреплен надзор за девятью тысячами аккредитованных лиц. Если добавить туда еще несколько тысяч операторов техосмотра, я не уверен, что они сразу переварят и это будет качественно. Это надо расширять штат, первое время мы увидим коллапс», - отметил Пархоменко.