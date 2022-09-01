С 1 сентября изменился принцип ТО машин
С 1 сентября в России начали действовать новые правила техосмотра автомобилей.
Список обязательных для проверки автоэлементов сокращен до 55 пунктов, тогда как ранее их насчитывалось 82. Так, во время осмотра проверяющие не будут контролировать наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, подтеки масла из двигателя, работу стеклоомывателя, тормозных трубок и уровень шума выпускной системы двигателя.
Однако на ТО станут проверят «подсосы воздуха» или утечки выхлопных газов в обход «системы выпуска».
По словам юриста, в России большинство автомобилей оснащены техническими возможностями, способными определять неисправности. При этом само по себе прохождение техосмотра не гарантирует, «что после него автолюбитель не попадет в транспортное происшествие».
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