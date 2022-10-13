Правительство РФ поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в правительстве было принято решение оказать помощь жителям Херсонской области, желающим выехать в другие регионы страны, сообщает РИА Новости.
По его словам, главам субъектов будет дано поручение помочь вывезенным жителям области и обеспечить их жильём.
«В связи с обращением главы Херсонской области Владимира Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны», - сказал вице-премьер.
Ранее Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жителям региона, желающим обезопасить себя от ударов ВСУ, предложили выехать в другие регионы России, сообщает RT.
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