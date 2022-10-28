Стремоусов: эвакуация населения с правобережья Херсонской области завершена

Уровень обеспеченности жильем в составляет 22 кв. м на одного жителя Нарушения санитарных требований выявлены в ходе подавляющего большинства проверок подмосковных детсадов Медсестры в Москве начали проходить обучение для работы в скоропомощных комплексах Музеи Московского Кремля расскажут о самых ярких дипломатах эпохи Чичерина В Москве сегодня облачно, небольшой дождь и до плюс 10 градусов