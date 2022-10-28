Стремоусов: эвакуация населения с правобережья Херсонской области завершена
Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что организованная эвакуация мирного населения с правого берега региона завершена, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что «это была не принудительная эвакуация».
«Мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами Херсонской области», - заключил Стремоусов.
Ранее глава региона Владимир Сальдо заявил, что было принято решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозёрского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра на фоне подготовки ВСУ к наступлению, сообщает RT.
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