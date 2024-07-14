Стрелявший в Трампа Крукс записал видео перед покушением

20-летний американец Томас Мэтью Крукс, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа во время митинга его сторонников в Пенсильвании, перед преступлением записал видео. Ликвидированный стрелок опубликовал его в своем аккаунте в одной из социальных сетей накануне.

На кадрах в Сети видно, как Крукс сидит в машине. На видео он негативно высказался о Республиканской партии США и самом Трампе, заявив, что полиция якобы «взяла не того парня». Что именно имел в виду стрелок под этими словами, пока непонятно.

По данным ФБР, Крукс проживал в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк. Неподалеку от этого города и проходил предвыборный митинг Трампа.

Ухо, кровь и молодой стрелок: Что известно о покушении на Дональда Трампа

Утром 13 июля по американскому времени Крукс ранил в ухо Дональда Трампа в ходе его выступления на митинге в Пенсильвании. В результате стрельбы погиб один человек, двое были ранены. Стрелка ликвидировали.

Очевидцы сообщали, что видели, как неизвестный с винтовкой AR лезет на крышу одного из зданий в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп, но спецслужбы ничего не сделали.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что после покушения на Трампа республиканцы предрекли ему победу на президентских выборах в ноябре 2024 года.

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ФОТО: AP / ТАСС
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