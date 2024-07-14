Стрелявший в Трампа Крукс записал видео перед покушением

20-летний американец Томас Мэтью Крукс, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа во время митинга его сторонников в Пенсильвании, перед преступлением записал видео. Ликвидированный стрелок опубликовал его в своем аккаунте в одной из социальных сетей накануне.

На кадрах в Сети видно, как Крукс сидит в машине. На видео он негативно высказался о Республиканской партии США и самом Трампе, заявив, что полиция якобы «взяла не того парня». Что именно имел в виду стрелок под этими словами, пока непонятно.

По данным ФБР, Крукс проживал в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк. Неподалеку от этого города и проходил предвыборный митинг Трампа.