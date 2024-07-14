После покушения на Трампа республиканцы предрекли ему победу на выборах
После покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге его сторонников в Пенсильвании шансы победы политика на грядущих выборах главы государства значительно выросли. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на членов Республиканской партии США.
По данным источника, многие политики предсказывают, что покушение на Трампа только укрепит его поддержку.
«Трамп выжил при нападении. Это означает, что он только что победил на выборах», - процитировало издание слова члена палаты представителей США, республиканца Деррика Ван Ордена.
Накануне 20-летний Томас Мэтью Крукс ранил в ухо Дональда Трампа в ходе его выступления на митинге в Пенсильвании перед сторонниками. В результате стрельбы погиб один человек, двое были ранены. Стрелка ликвидировали. При себе у него была винтовка AR. Трампу была оказана медицинская помощь, и его выписали из больницы.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными оппонентами в предвыборной кампании являются экс-президент Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден. Но исходя из настроения народа и действий самих политиков, предварительно, можно говорить о том, что в гонке лидирует Трамп.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что половина избирателей-демократов откажется от кандидатуры Джо Байдена в случае альтернативы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru