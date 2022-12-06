Стрелков сообщил о возвращении в Москву из зоны СВО

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что вернулся в Москву из зоны проведения специальной военной операции (СВО), так как его «попытка №3 принять непосредственное участие в боевых действиях не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому».

По словам Стрелкова, в октябре он прибыл в ДНР и написал заявление с просьбой о добровольной мобилизации, после чего «был зачислен в состав N-ской мотострелковой бригады» народной милиции ДНР. Как сообщил экс-министр обороны ДНР в своем Telegram-канале, в конце ноября он неожиданно выяснил, что не просто не состоит в должности в своем батальоне, но и вообще никак не числится в штатах N-ского полка.