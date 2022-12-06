Стрелков сообщил о возвращении в Москву из зоны СВО

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что вернулся в Москву из зоны проведения специальной военной операции (СВО), так как его «попытка №3 принять непосредственное участие в боевых действиях не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому».

По словам Стрелкова, в октябре он прибыл в ДНР и написал заявление с просьбой о добровольной мобилизации, после чего «был зачислен в состав N-ской мотострелковой бригады» народной милиции ДНР. Как сообщил экс-министр обороны ДНР в своем Telegram-канале, в конце ноября он неожиданно выяснил, что не просто не состоит в должности в своем батальоне, но и вообще никак не числится в штатах N-ского полка.

Суд в Гааге приговорил Гиркина, Харченко и Дубинского к пожизненным срокам

По данным Стрелкова, его «несогласованное» зачисление в состав народной милиции ДНР вызвало недовольство «вышестоящего командования».

В результате он 5 декабря вернулся в Москву.

О том, что Стрелков отправился в зону проведения СВО добровольцем, стало известно в октябре. Сообщалось, что его могли назначить «начальником штаба или замкомандира» одного из добровольческих батальонов.

Суд в Гааге в ноябре заочно приговорил Игоря Гиркина к пожизненному заключению, признав его виновным в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 пассажиров и членов экипажа.

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ФОТО: vk.com/igoristrelkov
ТЕГИ:СпецоперацияИгорь Стрелков
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