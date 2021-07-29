Страшно не помогать. Врач призвала россиян стать донорами крови

Без донорской крови не обойдется ни одно медицинское учреждение, поскольку заменителя такого биоматериала нет. Создавать искусственно каждую клетку крови сложно. Пока это невыполнимая задача. Об этом рассказала заведующая отделением переливания крови ГКБ №52 Карпова Оксана. Врач призывает россиян стать донорами крови, чтобы спасти других людей, ведь донорская кровь применяется для пациентов различных профилей: хирургического, гематологического, терапевтического, акушерского. Также она используется для лечения коронавируса.

«Донорская кровь всегда – на вес золота. Особенно в ней нуждаются сейчас. В любой области медицины применение крови и ее компонентов сегодня очень актуально и эти компоненты должны быть у службы крови всегда в достаточном количестве. Если ты здоров, готов отдать частицу себя, то вполне можно стать донором крови, это не страшно. Страшно не помогать» – уверена врач.

Ранее россиянам объяснили, как обрабатывают донорскую кровь во время пандемии.







