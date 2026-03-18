С начала 2026 года каждый второй россиянин сталкивался с просьбами продавцов оплатить товары или услуги наличными. Чаще всего это происходит в небольших магазинах, на рынках и ярмарках. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ. Койтов отметил, что если продавец обязан предложить способ безналичной оплаты, то он не в праве требовать от покупателя расчета наличкой.

«Это философский вопрос, конечно. Если продавец предлагает оплатить наличкой, то никаких запретов на это нет. Если же он требует, то это, конечно, нарушение в том случае, если он обязан принимать и наличные, и безналичные. У нас есть такая статья закона о защите прав потребителей, которая устанавливает прием национальных систем платежей наравне с наличными деньгами. Мелкие предприниматели могут безнал не использовать. Недопустимо требовать платить наличкой, если продавец обязан использовать безнал. Если у него не работает терминал, то он должен закрыться до тех пор, пока терминал не заработает. Покупатель может требовать удобный ему способ оплаты. Лучше всего зафиксировать сам разговор, чтобы подать жалобу в налоговую, если продавец все же откажется предоставить способ безналичной оплаты. Можно записать беседу на видео или диктофон. У потребителя может вообще не быть налички, многие россияне не носят с собой наличные деньги. Для государства и для потребителя надежнее безналичные платежи в том смысле, что они остаются в истории», — сказал собеседник НСН.

Ранее Койтов заявил НСН, что механизм, который бы позволил снизить число возвратов товаров на маркетплейсах, уже существует, однако сами площадки не заинтересованы в этом.

