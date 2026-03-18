Песков объяснил решение Путина о помиловании женщин

Решение президента РФ Владимира Путина о помиловании женщин стало реакцией на поднимаемые общественниками вопросы. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин подписал указ о помиловании 23 женщин

По его словам, эта тема неоднократно поднималась им перед главой государства.

«Вопросы, которые задавались... не остались без реакции», - заключил представитель Кремля.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва заявила, что все помилованные Путиным женщины имеют несовершеннолетних детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
