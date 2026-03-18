Песков объяснил решение Путина о помиловании женщин
Решение президента РФ Владимира Путина о помиловании женщин стало реакцией на поднимаемые общественниками вопросы. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, эта тема неоднократно поднималась им перед главой государства.
«Вопросы, которые задавались... не остались без реакции», - заключил представитель Кремля.
Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва заявила, что все помилованные Путиным женщины имеют несовершеннолетних детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
