Израиль заявил об убийстве министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб был убит в ночь на 18 марта в результате удара израильской армии. Как сообщает Reuters, об этом заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, он и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху разрешили военным ликвидировать любого другого высокопоставленного иранского чиновника.

Кац добавил, что дополнительного разрешения на подобные действия военнослужащим не требуется.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что виновных в смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ждёт суровая месть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

