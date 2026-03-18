Израиль заявил об убийстве министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба
Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб был убит в ночь на 18 марта в результате удара израильской армии. Как сообщает Reuters, об этом заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.
По его словам, он и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху разрешили военным ликвидировать любого другого высокопоставленного иранского чиновника.
Кац добавил, что дополнительного разрешения на подобные действия военнослужащим не требуется.
Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что виновных в смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ждёт суровая месть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
