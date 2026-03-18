СМИ: В Москве возникли очереди на установку стационарного телефона
В Москве на фоне ограничений мобильного интернета возникли очереди на установку стационарного телефона. Об этом сообщает Forbes.
Как пишет издание, число заявок на подключение фиксированной связи внутри Садового кольца выросло примерно в два раза, срок выполнения - три-четыре недели.
Уточняется, что граждане подключаются редко, основная масса обращений поступает от бизнеса, в том числе кафе и ресторанов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России использует для работы стационарную связь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
