СМИ: В Москве возникли очереди на установку стационарного телефона

В Москве на фоне ограничений мобильного интернета возникли очереди на установку стационарного телефона. Об этом сообщает Forbes.

Как пишет издание, число заявок на подключение фиксированной связи внутри Садового кольца выросло примерно в два раза, срок выполнения - три-четыре недели.

Уточняется, что граждане подключаются редко, основная масса обращений поступает от бизнеса, в том числе кафе и ресторанов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России использует для работы стационарную связь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Martin Pagh Ludvigsen/Goodby Silverstein & Partner
ТЕГИ:МоскваМобильная СвязьМобильные Телефоны

Горячие новости

Все новости

партнеры