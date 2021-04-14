Страны ЕС определили порядок использования ковид-паспортов

Страны Европейского союза договорились в среду о запуске ковид-паспортов как средства для восстановления туристического сектора экономики. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, представители стран ЕС начнут переговоры о законодательном статусе ковид-паспортов в мае.

Ожидается, что Европарламент, от решения которого зависит судьба инициативы по введению паспортов, должен опубликовать свою позицию в конце апреля.