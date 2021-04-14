Страны ЕС определили порядок использования ковид-паспортов
Страны Европейского союза договорились в среду о запуске ковид-паспортов как средства для восстановления туристического сектора экономики. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, представители стран ЕС начнут переговоры о законодательном статусе ковид-паспортов в мае.
Ожидается, что Европарламент, от решения которого зависит судьба инициативы по введению паспортов, должен опубликовать свою позицию в конце апреля.
Как отмечают источники издания, законодатели ЕС также включили в документ о ковид-паспортах положение о запрете дискриминации в отношении тех, кто по каким-либо причинам не может получить вакцину от COVID-19.
Кроме того, ряд стран смогут включить в список одобренных вакцин российский препарат Sputnik V, а также китайскую прививку Sinovac. В ближайшие два месяца остальные страны ЕС будут должны решить, готовы ли они принимать туристов с вакцинами, не одобренными регуляторами ЕС.
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