Испания сообщила о внедрении ковид-паспортов с июня
Министр туризма Испании Райес Марото сообщил, что страна вводит «зеленые сертификаты» (ковидные паспорта) к середине июня, что позволит открыть въезд иностранным туристам.
Для реализации плана как минимум 70% населения Испании должны будут пройти вакцинация от коронавируса. Отмечается, что темпы вакцинации напрямую зависят от поставок вакцины AstraZeneca.
Представители Балеарских островов Испании предложили провести тестовый запуск режима «зеленых сертификатов» на своей территории, однако министр туризма ранее заявила о необходимости введения системы ковид-паспортов по всей стране.
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