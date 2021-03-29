Испания сообщила о внедрении ковид-паспортов с июня

Министр туризма Испании Райес Марото сообщил, что страна вводит «зеленые сертификаты» (ковидные паспорта) к середине июня, что позволит открыть въезд иностранным туристам.

Для реализации плана как минимум 70% населения Испании должны будут пройти вакцинация от коронавируса. Отмечается, что темпы вакцинации напрямую зависят от поставок вакцины AstraZeneca.