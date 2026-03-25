Чтобы снизить уровень подростковой преступности, информирование о киберпреступлениях должно быть повсеместно – от квитанций ЖКХ, общественного транспорта и рекламных щитов до уроков в школах и смс-информирование, заявил НСН зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

В Москве по итогам 2025 года число преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло более чем на 150%, заявил начальник главного управления столичного МВД Олег Баранов во время выступления в Мосгордуме. Он отметил участившиеся случаи дистанционного вовлечения подростков в противоправные действия, в том числе поджоги и теракты. Баранов связывает рост подростковой преступности в том числе с работой украинских спецслужб, передает РБК.

Рост подростковой преступности вырос впервые за десять лет, до этого отмечалось устойчивое снижение (по итогам 2025 года рост в целом по России составил 10,1%, всего совершено 29 тысяч преступлений).

«Увеличивается доля тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористической и диверсионной направленности. Однако доля киберпреступлений снизилась впервые за долгое время и сейчас составляет 38%. С начала года совершено шесть вооружённых нападений на школы и колледжи в разных регионах, а ещё два десятка подобных атак удалось предотвратить. Растёт вовлечение подростков в незаконное распространение наркотиков – тоже через интернет. Процветает дропперство, когда граждане передают мошенникам для переводов свои банковские карты», - сообщил Толмачев.