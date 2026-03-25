Вплоть до квитанций ЖКХ: В Госдуме перечислили, как снизить детскую преступность
В большинстве случаев тяжкие и особо тяжкие преступления подростки совершили под воздействием третьих лиц из недружественных стран, заявил НСН зампред комитета Госдумы по молодежной политике.
Чтобы снизить уровень подростковой преступности, информирование о киберпреступлениях должно быть повсеместно – от квитанций ЖКХ, общественного транспорта и рекламных щитов до уроков в школах и смс-информирование, заявил НСН зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
В Москве по итогам 2025 года число преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло более чем на 150%, заявил начальник главного управления столичного МВД Олег Баранов во время выступления в Мосгордуме. Он отметил участившиеся случаи дистанционного вовлечения подростков в противоправные действия, в том числе поджоги и теракты. Баранов связывает рост подростковой преступности в том числе с работой украинских спецслужб, передает РБК.
Рост подростковой преступности вырос впервые за десять лет, до этого отмечалось устойчивое снижение (по итогам 2025 года рост в целом по России составил 10,1%, всего совершено 29 тысяч преступлений).
«Увеличивается доля тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористической и диверсионной направленности. Однако доля киберпреступлений снизилась впервые за долгое время и сейчас составляет 38%. С начала года совершено шесть вооружённых нападений на школы и колледжи в разных регионах, а ещё два десятка подобных атак удалось предотвратить. Растёт вовлечение подростков в незаконное распространение наркотиков – тоже через интернет. Процветает дропперство, когда граждане передают мошенникам для переводов свои банковские карты», - сообщил Толмачев.
В большинстве случаев тяжкие и особо тяжкие преступления подростки совершили под воздействием третьих лиц из недружественных стран, подчеркнул депутат. Схемы обмана, вербовки и вовлечения в противоправную деятельность постоянно меняются. По словам Толмачева, для защиты детей требуется повышение цифровой грамотности и профилактика киберпреступлений.
«Ближайший аналог – меры по повышению безопасности дорожного движения: для детей проводят занятия в садиках и школах, а взрослых сопровождает «невидимая» профилактика на рекламных щитах, видео- и аудиоролики в общественных местах. В Алтайском крае информацию о киберпреступлениях размещают на квитанциях ЖКХ, в Челябинской области – системно информируют везде: поездах, автобусах, маршрутках, наружной рекламе. В Подмосковье размещают куар-коды с горячими линиями и памятками. Благодаря новому законопроекту (законопроект о профилактике киберпреступлений и повышении цифровой грамотности, принят в первом чтении, - прим. НСН) эти практики удастся масштабировать. В школах и вузах на регулярной основе сможем проводить уроки кибербезопасности. С помощью операторов связи – обеспечить смс-информирование», - отметил зампред комитета.
Работу в этом направлении нужно проводить и с родителями.
«Нужно, чтобы каждый родитель понимал масштаб угроз. Бывают случаи, когда именно они закупают, не задумываясь, для детей инвентарь, одежду, и даже оружие, с которым потом дети приходят в школу», - добавил собеседник НСН.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН выступил против полного запрета на смартфоны для детей.
