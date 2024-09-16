Страницу с мерами поддержки для жителей Белгорода запустили на «Госуслугах»

Благодаря им жители города могут сообщить о нехватке тех или иных лекарств, продуктов и товаров, попросить помощи с жильем и транспортом, а также найти потерянных близких.

Кроме того, на портале можно оформить выплаты, положенные при вреде здоровью или при утрате имущества, а также компенсации пострадавшим при ЧС или членам семьи погибшего при ЧС.

Имеются на сайте и реквизиты благотворительного фонда для желающих оказать помощь.

Ранее Российская премьер-лига перечислила 10 млн рублей на помощь жителям Курской, Белгородской и Брянской обастей.

