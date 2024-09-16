Страницу с мерами поддержки для жителей Белгорода запустили на «Госуслугах»
На портале «Госуслуги» появились сервисы для поддержки жителей Белгорода. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Благодаря им жители города могут сообщить о нехватке тех или иных лекарств, продуктов и товаров, попросить помощи с жильем и транспортом, а также найти потерянных близких.
Кроме того, на портале можно оформить выплаты, положенные при вреде здоровью или при утрате имущества, а также компенсации пострадавшим при ЧС или членам семьи погибшего при ЧС.
Имеются на сайте и реквизиты благотворительного фонда для желающих оказать помощь.
Ранее Российская премьер-лига перечислила 10 млн рублей на помощь жителям Курской, Белгородской и Брянской обастей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru