Страницу с мерами поддержки для жителей Белгорода запустили на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» появились сервисы для поддержки жителей Белгорода. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

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Благодаря им жители города могут сообщить о нехватке тех или иных лекарств, продуктов и товаров, попросить помощи с жильем и транспортом, а также найти потерянных близких.

Кроме того, на портале можно оформить выплаты, положенные при вреде здоровью или при утрате имущества, а также компенсации пострадавшим при ЧС или членам семьи погибшего при ЧС.

Имеются на сайте и реквизиты благотворительного фонда для желающих оказать помощь.

Ранее Российская премьер-лига перечислила 10 млн рублей на помощь жителям Курской, Белгородской и Брянской обастей.

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ФОТО: Наталья Чернохатова / ТАСС
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