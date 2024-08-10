РКК открыл горячую линию по розыску людей в Курской области
Российский Красный Крест запустил горячую линию по поиску родных и близких пострадавших на фоне атак ВСУ в Курской области. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук.
«Мы открыли горячую линию, на которую можно позвонить, если вы потеряли связь с близкими и родственниками из-за ЧС», — написал медик в своем Telegram-канале.
Линия будет работать круглосуточно.
Ранее на территорию Курской области зашли украинские вооруженные формирования, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности населения и пресечения угроз совершения терактов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru