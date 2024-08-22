РПЛ перечислила 10 млн рублей на помощь жителям Курской, Белгородской и Брянской областей

Мир - Российская премьер-лига (РПЛ) вместе с Российским Красным Крестом (РКК) запустила акцию «Поможем вместе» в поддержку жителей трех российских регионов на фоне атак ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

«РПЛ перечислила 10 миллионов рублей... для адресной помощи жителям Курской, Белгородской и Брянской областей и призывает всех любителей футбола присоединиться к сбору средств», — отметили в объединении.

Лига указала, что в соцсетях РПЛ и ее клубов, во время трансляций на каналах холдинга «Матч», на футболках команд во время предматчевого построения в 6 туре будет размещен специальный QR-код, с помощью которого можно перевести деньги для жителей трех регионов.

Ранее РКК запустил горячую линию по поиску родных и близких пострадавших в Курской области на фоне атак со стороны Украины.

