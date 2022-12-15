«Страна-пират»: Потапенко объяснил появление польских Pringles в России

Ранее торговые сети «Лента» и «Верный» сообщили о минимальных запасах продукции, «Магнит» — о полном их исчерпании, передает РБК. При этом в некоторых магазинах продают чипсы Pringles, произведенные в Польше в июне 2022 года. Потапенко считает, что товар завозится через восточную границу России, но скоро и его не будет по причине дороговизны.

«Россия – страна-пират. С 24 февраля существует несколько источников ввоза товаров через восточные границы: Китай, Турция, Иран, Казахстан, Индия. Товар приходит дороже, но скоро он исчезнет по причине неэффективности. Ассортиментная матрица сжимается», - сказал Потапенко.