«Страна-пират»: Потапенко объяснил появление польских Pringles в России

Иностранный товар приходит в Россию с Востока, но это дорого и неэффективно, потому скоро он исчезнет, сказал НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.

Ассортиментная матрица в России сжимается – возить зарубежные товары невыгодно, потому скоро их не останется, заявил бизнесмен Дмитрий Потапенко в беседе с НСН.

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Ранее торговые сети «Лента» и «Верный» сообщили о минимальных запасах продукции, «Магнит» — о полном их исчерпании, передает РБК. При этом в некоторых магазинах продают чипсы Pringles, произведенные в Польше в июне 2022 года. Потапенко считает, что товар завозится через восточную границу России, но скоро и его не будет по причине дороговизны.

«Россия – страна-пират. С 24 февраля существует несколько источников ввоза товаров через восточные границы: Китай, Турция, Иран, Казахстан, Индия. Товар приходит дороже, но скоро он исчезнет по причине неэффективности. Ассортиментная матрица сжимается», - сказал Потапенко.

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Собеседник НСН убежден, что российские производители чипсов заместить бренд Pringles не смогут. Он вспомнил, как во времена СССР на прилавках продавались отечественные чипсы, но с приходом иностранных производителей они уступили свою нишу.

«Заменить бренд невозможно. Нельзя сделать подделку, ведь ингредиенты, оборудование на котором производят чипсы – иностранные. Дело еще не только в стандартах, философии компании, используемых продуктах, а еще и в рекламной поддержке», - отметил Потапенко.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил, что пожар в гипермаркете OBI может свидетельствовать о преступном сговоре, целью которого является сокрытие убытков.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ПродуктыИмпортРоссия
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