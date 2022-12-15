«Страна-пират»: Потапенко объяснил появление польских Pringles в России
Иностранный товар приходит в Россию с Востока, но это дорого и неэффективно, потому скоро он исчезнет, сказал НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.
Ассортиментная матрица в России сжимается – возить зарубежные товары невыгодно, потому скоро их не останется, заявил бизнесмен Дмитрий Потапенко в беседе с НСН.
Ранее торговые сети «Лента» и «Верный» сообщили о минимальных запасах продукции, «Магнит» — о полном их исчерпании, передает РБК. При этом в некоторых магазинах продают чипсы Pringles, произведенные в Польше в июне 2022 года. Потапенко считает, что товар завозится через восточную границу России, но скоро и его не будет по причине дороговизны.
«Россия – страна-пират. С 24 февраля существует несколько источников ввоза товаров через восточные границы: Китай, Турция, Иран, Казахстан, Индия. Товар приходит дороже, но скоро он исчезнет по причине неэффективности. Ассортиментная матрица сжимается», - сказал Потапенко.
Собеседник НСН убежден, что российские производители чипсов заместить бренд Pringles не смогут. Он вспомнил, как во времена СССР на прилавках продавались отечественные чипсы, но с приходом иностранных производителей они уступили свою нишу.
«Заменить бренд невозможно. Нельзя сделать подделку, ведь ингредиенты, оборудование на котором производят чипсы – иностранные. Дело еще не только в стандартах, философии компании, используемых продуктах, а еще и в рекламной поддержке», - отметил Потапенко.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил, что пожар в гипермаркете OBI может свидетельствовать о преступном сговоре, целью которого является сокрытие убытков.
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