Минздрав предложил исключить из продажи чипсы и шоколадки на работе

Работодателям предлагается исключить из продажи на предприятии продукты с высоким содержанием сахара и соли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Минздрава.

Ведомство разработало такие рекомендации в рамках федерального проекта "Укрепление oбщественного здоровья". Так, по мнению Минздрава, необходимо пересмотреть ассортимент питания в кафе, автоматах готовых продуктов на предприятиях и исключить «картoфельные чипсы, сладкие и газирoванные напитки, энерготоники, крекеры и сухарики, шoколадные батончики и другие».

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Предлагается заменить их на более полезные продукты, например, зерновые батончики, овощную нарезку, нежирные йогурты. Кроме того, в документе предлагается работодателям организовывать дни здорового питания и в целом проводить популяризацию полезных продуктов.

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ФОТО: Pexels
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