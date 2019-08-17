Минздрав предложил исключить из продажи чипсы и шоколадки на работе

Работодателям предлагается исключить из продажи на предприятии продукты с высоким содержанием сахара и соли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Минздрава.

Ведомство разработало такие рекомендации в рамках федерального проекта "Укрепление oбщественного здоровья". Так, по мнению Минздрава, необходимо пересмотреть ассортимент питания в кафе, автоматах готовых продуктов на предприятиях и исключить «картoфельные чипсы, сладкие и газирoванные напитки, энерготоники, крекеры и сухарики, шoколадные батончики и другие».