Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в РФ

Минпромторг включил алкоголь в перечень товаров для ввоза в Россию в рамках параллельного импорта, сообщает РИА Новости.

В ведомстве также указали, что в список товаров, подлежащих ввозу на территорию РФ, в частности, предлагается внести такие алкогольные напитки, как Jameson, Jim Beam, Johnnie Walker, Absolut и другие.

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Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал до конца сентября принять решение о параллельном импорте алкоголя, для того, чтобы ритейлеры смогли закупится этой продукцией до Нового года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Денис МантуровАлкогольИмпортМинпромторг
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