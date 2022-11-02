Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в РФ

Минпромторг включил алкоголь в перечень товаров для ввоза в Россию в рамках параллельного импорта, сообщает РИА Новости.

В ведомстве также указали, что в список товаров, подлежащих ввозу на территорию РФ, в частности, предлагается внести такие алкогольные напитки, как Jameson, Jim Beam, Johnnie Walker, Absolut и другие.