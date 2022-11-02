Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в РФ
Минпромторг включил алкоголь в перечень товаров для ввоза в Россию в рамках параллельного импорта, сообщает РИА Новости.
В ведомстве также указали, что в список товаров, подлежащих ввозу на территорию РФ, в частности, предлагается внести такие алкогольные напитки, как Jameson, Jim Beam, Johnnie Walker, Absolut и другие.
Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал до конца сентября принять решение о параллельном импорте алкоголя, для того, чтобы ритейлеры смогли закупится этой продукцией до Нового года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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