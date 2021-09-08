Страна экспериментов! Автоэксперт объяснил, почему водоробус - дорого и опасно
Андрей Ломанов сомневается в том, что на москвичах следует тестировать новый вид транспорта.
Автоэксперт «Нашего Радио» Андрей Ломанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал сомнения по поводу испытаний на московских улицах водоробусов - автобусов на водородном топливе. Новый вид транспорта начнут тестировать в следующем году. Ломанов считает, что это преждевременное решение.
«Иногда мне кажется, что в России приживаются самые дорогие транспортные решения. В какой-то степени, мы, наверное, страна экспериментов, потому что в большинстве стран все-таки экономика строится немножко иначе. Есть современный общественный транспорт, но, тем не менее, он не идет куда-то семимильными шагами вперед, то есть экономика работает достаточно правильно. У нас, например, замена троллейбусов на электробусы, на мой взгляд, очень сомнительное решение. Потому что троллейбус - это все равно маршрутное транспортное средство, и его заменили электробусом, который существенно дороже троллейбуса. С водоробусами похожая история. Водоробус вряд ли будет приносить какие-то деньги. Какое-то время это будет абсолютно убыточный транспорт», - отметил Ломанов.
Автоэксперт рассказал, что главная причина для сомнений – вопрос безопасности.
«Да, водородные системы очень интересны. С ними экспериментируют почти все автомобильные компании мира. Но, тем не менее, очень много нюансов, связанных с использованием водородной техники. Прежде всего, она довольно опасная, а точнее взрывоопасная. Есть решения, которые позволяют сделать ее менее опасной, но все равно это пока не супермассовое производство», - отметил специалист.
При этом он призвал уйти от сравнений электробуса и водоробуса.
«Водоробус не хуже и не лучше электробусов. В такой плоскости вопрос не лежит. Здесь вообще другая технология. Многие автомобильные компании сейчас находятся в стадии принятия решений, в какую сторону двигаться. Где случится определенная технологическая революция, туда и качнется вся автомобильная экономика. Но пока выигрывает электричество, поэтому не совсем понятно, зачем нам лезть в водородную технику и тратить на это большие средства», - считает Ломанов.
Также он предположил, что бы на такие инициативы правительства Москвы сказал Илон Маск.
«Илон Маск ориентирован на использование всех технологий, которые существуют. Я думаю, что он бы сказал: «Правильной дорогой идете, товарищи». Но при всем при этом, у него основная ставка с точки зрения транспорта сделана на электричество. Водородными технологиями активно занимается Китай, европейские и японские компании. Но, к сожалению, пока нет машин, которые, как электрические, уже стоят в дилерских центрах, можно прийти, купить и кататься. В большей степени это пока прототипы, хотя и были попытки их сделать уже мелкосерийными», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее «Камаз» представил первый пассажирский автобус на водороде в рамках выставки Comtrans-2021 в Москве, передает ТАСС. По информации агентства, испытания водоробуса начнутся в 2022 году, а завершатся они в 2023 году.
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