Страна экспериментов! Автоэксперт объяснил, почему водоробус - дорого и опасно

Также он предположил, что бы на такие инициативы правительства Москвы сказал Илон Маск.

«Илон Маск ориентирован на использование всех технологий, которые существуют. Я думаю, что он бы сказал: «Правильной дорогой идете, товарищи». Но при всем при этом, у него основная ставка с точки зрения транспорта сделана на электричество. Водородными технологиями активно занимается Китай, европейские и японские компании. Но, к сожалению, пока нет машин, которые, как электрические, уже стоят в дилерских центрах, можно прийти, купить и кататься. В большей степени это пока прототипы, хотя и были попытки их сделать уже мелкосерийными», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее «Камаз» представил первый пассажирский автобус на водороде в рамках выставки Comtrans-2021 в Москве, передает ТАСС. По информации агентства, испытания водоробуса начнутся в 2022 году, а завершатся они в 2023 году.

