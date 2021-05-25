Варламов объяснил, почему Москве не нужен бесплатный общественный транспорт

Блогер Илья Варламов рассказал НСН, при каких условиях московские автомобилисты могут пересесть на общественный транспорт.

Москве не стоит брать пример с Парижа и делать общественный транспорт бесплатным, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» блогер Илья Варламов.

Ранее сообщалось, что с учетом успешного опыта по внедрению бесплатного проезда в 30 городах Франции эту меру планируют ввести в Париже.

Названо условие, при котором россияне пересядут на электромобили
«В России проезд на общественном транспорте стоит недорого. Полдоллара для Москвы – это очень немного. Если человек едет на машине, у него затраты гораздо выше – это парковка, бензин, налоги на машину. Автомобилисты не пересаживаются на автобусы явно не из-за того, что это дорого. Вряд ли, если сделают бесплатные автобусы, все побегут. Негативных сторон здесь намного больше, потому что, как только ресурс становится бесплатным, им начинают нерационально пользоваться», - сказал Варламов.

По его мнению, популярность общественного транспорта в российской столице может возрасти, если на Садовом кольце появятся выделенные полосы.

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«В Москве нужно делать общественный транспорт более привлекательным не за счет того, что он станет бесплатным, а за счет того, чтобы, например, на Садовом кольце или Тверской появились выделенные полосы, и приоритет общественного транспорта был бы по всему городу. У нас до сих пор на Садовом кольце общественный транспорт стоит в пробках, и сделай его хоть три раза бесплатным, люди на него не пересядут. А вот, если машины будут стоять в пробках, а автобусы и электробусы быстро ехать по выделенной полосе, тогда, возможно, автомобилисты задумаются и пересядут», – заключил собеседник НСН.

Ранее заммэра Парижа Одри Пульвар заявила, что собирается постепенно внедрить систему бесплатного проезда на общественном транспорте. Школьники и студенты младше 18 лет перестали платить за проезд на автобусах в Париже с 2020 года. Для всех жителей французской столицы эту программу планируют реализовать до 2026 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Илья ВарламовОбщественный ТранспортМосква
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