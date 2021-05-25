Варламов объяснил, почему Москве не нужен бесплатный общественный транспорт

«В Москве нужно делать общественный транспорт более привлекательным не за счет того, что он станет бесплатным, а за счет того, чтобы, например, на Садовом кольце или Тверской появились выделенные полосы, и приоритет общественного транспорта был бы по всему городу. У нас до сих пор на Садовом кольце общественный транспорт стоит в пробках, и сделай его хоть три раза бесплатным, люди на него не пересядут. А вот, если машины будут стоять в пробках, а автобусы и электробусы быстро ехать по выделенной полосе, тогда, возможно, автомобилисты задумаются и пересядут», – заключил собеседник НСН.

Ранее заммэра Парижа Одри Пульвар заявила, что собирается постепенно внедрить систему бесплатного проезда на общественном транспорте. Школьники и студенты младше 18 лет перестали платить за проезд на автобусах в Париже с 2020 года. Для всех жителей французской столицы эту программу планируют реализовать до 2026 года.

