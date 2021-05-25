Варламов объяснил, почему Москве не нужен бесплатный общественный транспорт
Блогер Илья Варламов рассказал НСН, при каких условиях московские автомобилисты могут пересесть на общественный транспорт.
Москве не стоит брать пример с Парижа и делать общественный транспорт бесплатным, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» блогер Илья Варламов.
Ранее сообщалось, что с учетом успешного опыта по внедрению бесплатного проезда в 30 городах Франции эту меру планируют ввести в Париже.
«В России проезд на общественном транспорте стоит недорого. Полдоллара для Москвы – это очень немного. Если человек едет на машине, у него затраты гораздо выше – это парковка, бензин, налоги на машину. Автомобилисты не пересаживаются на автобусы явно не из-за того, что это дорого. Вряд ли, если сделают бесплатные автобусы, все побегут. Негативных сторон здесь намного больше, потому что, как только ресурс становится бесплатным, им начинают нерационально пользоваться», - сказал Варламов.
По его мнению, популярность общественного транспорта в российской столице может возрасти, если на Садовом кольце появятся выделенные полосы.
«В Москве нужно делать общественный транспорт более привлекательным не за счет того, что он станет бесплатным, а за счет того, чтобы, например, на Садовом кольце или Тверской появились выделенные полосы, и приоритет общественного транспорта был бы по всему городу. У нас до сих пор на Садовом кольце общественный транспорт стоит в пробках, и сделай его хоть три раза бесплатным, люди на него не пересядут. А вот, если машины будут стоять в пробках, а автобусы и электробусы быстро ехать по выделенной полосе, тогда, возможно, автомобилисты задумаются и пересядут», – заключил собеседник НСН.
Ранее заммэра Парижа Одри Пульвар заявила, что собирается постепенно внедрить систему бесплатного проезда на общественном транспорте. Школьники и студенты младше 18 лет перестали платить за проезд на автобусах в Париже с 2020 года. Для всех жителей французской столицы эту программу планируют реализовать до 2026 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- ЦИК назвал регионы, в которых выборы пройдут онлайн
- Адвокат: Против Навального возбудили дело об оскорблении судьи
- Захарова опровергла информацию о четырёх россиянах, сошедших с рейса Ryanair
- Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию населения от COVID-19
- Песков не исключил, что Лукашенко обсудит с Путиным инцидент с самолётом RyanAir
- «Новые люди» предложили учить предпринимательству со школьной скамьи
- В Кремле ответили на обвинения в причастности России к инциденту в Минске
- Песков назвал «вопиющим событием» замену флага Белоруссии в Риге
- Два экс-сотрудника МВД получили срок за рассылку писем с ртутью в посольства
- Глава Европарламента призвал освободить основателя Nexta
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru