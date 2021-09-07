Ерёмин: Водоробус – решение экологических проблем Москвы
Акционер газеты «Ведомости» Иван Ерёмин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Правительство Перу достигло соглашения об организации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории страны
Об этом сообщил в понедельник президент южноамериканской республики Педро Кастильо. «Я объявляю, что в результате переговоров между правительством Перу и России было достигнуто соглашение о создании фабрики по производству вакцины "Спутник V" в стране», - сказал он
Иван Ерёмин: «Прекрасная новость. Во-первых, любой запуск такого производства делает победу над пандемией на шаг ближе, во-вторых – здорово, когда передовые российские разработки востребованы на внешних рынках. Надеюсь, ничего этим планам не помешает», - отметил он.
Представлен первый в России водородный электробус КАМАЗ-6290
Новому классу пассажирского транспорта уже присвоено название «водоробус». В следующем году его начнут испытывать на московских улицах.
Иван Ерёмин: «Человеку, не посвященному в экологические проблемы, сложно оценить, насколько это значимое событие. Водород считается одним из самых чистых видов топлива, это серьезная альтернатива газу и нефти, на него делается большая ставка и любой шаг и появление водоробуса на московских улицах в совсем уже скором будущем – это прорыв, буду ждать его с нетерпением», - добавил собеседник НСН.
Российские банки активно закрывают офисы
За год их число сократилось на 5%. За год тенденция закрытия офисов кредитных организаций усилилась, свидетельствуют данные ЦБ. Так, на начало августа 2021-го общее количество подразделений 376 действующих банков составило 28 тыс.
Иван Ерёмин: «Явление вполне закономерное. На фоне роста цифровых услуг банки оказываются от избыточных или несовременных площадей, меняют формат работы офисов. Думаю, это тренд затронет и другие сферы. Однако сокращения вряд ли обретут такой масштаб, чтобы причинить рынку деловой недвижимости серьезный ущерб», - выразил уверенность Еремин.
Роспотребнадзор запретил макароны, блины и колбасу в школьных столовых.
Также запрещены некоторые виды сладостей и напитков. В черный список санитарных врачей попали также яичница-глазунья, заливные блюда, студни, форшмак из сельди, окрошка, холодные супы, грибы, сало, маргарин, паштет, жареные во фритюре блюда
Иван Ерёмин: «Я прочила список запретов и не понял, что же детям есть все-таки можно. Я плохо представляю себе школьную столовую без макарон и колбасы – в нашем детстве к этим продуктам относились как-то проще. Газировку и сладости – да, не продавали. Что ж, хочется верить, что это не запрет ради запрета и какую-то пользу все это принесет», - сказал он .
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 425 / сут.
Умерли
189 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+17 243 / сут.
- В Хакасии загорелись дома на территории природного заповедника
- ВОЗ: Мир вышел на плато по заболеваемости от COVID-19
- Цифровые копии шести картин Эрмитажа проданы за полмиллиона долларов
- Песков: Россия будет наблюдать за действиями объявленного талибами кабмина Афганистана
- Суд смягчил наказание Платошкину
- Правительство РФ поддержало отмену обязательного техосмотра
- Биткоин рухнул на бирже почти на 10 процентов
- СМИ: Apple признала iPhone 12 устаревшими
- МТПП: Бизнес выделил ещё одну квартиру для розыгрыша в рамках «Миллиона призов»
- Кремль закроют для посетителей 10 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru