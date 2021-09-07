Ерёмин: Водоробус – решение экологических проблем Москвы

Иван Ерёмин: «Я прочила список запретов и не понял, что же детям есть все-таки можно. Я плохо представляю себе школьную столовую без макарон и колбасы – в нашем детстве к этим продуктам относились как-то проще. Газировку и сладости – да, не продавали. Что ж, хочется верить, что это не запрет ради запрета и какую-то пользу все это принесет», - сказал он .



