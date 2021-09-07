Ерёмин: Водоробус – решение экологических проблем Москвы

Акционер газеты «Ведомости» Иван Ерёмин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Правительство Перу достигло соглашения об организации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории страны

Об этом сообщил в понедельник президент южноамериканской республики Педро Кастильо. «Я объявляю, что в результате переговоров между правительством Перу и России было достигнуто соглашение о создании фабрики по производству вакцины "Спутник V" в стране», - сказал он

Иван Ерёмин: «Прекрасная новость. Во-первых, любой запуск такого производства делает победу над пандемией на шаг ближе, во-вторых – здорово, когда передовые российские разработки востребованы на внешних рынках. Надеюсь, ничего этим планам не помешает», - отметил он. 

2

Представлен первый в России водородный электробус КАМАЗ-6290

Новому классу пассажирского транспорта уже присвоено название «водоробус». В следующем году его начнут испытывать на московских улицах. 

Иван Ерёмин: «Человеку, не посвященному в экологические проблемы, сложно оценить, насколько это значимое событие. Водород считается одним из самых чистых видов топлива, это серьезная альтернатива газу и нефти, на него делается большая ставка и любой шаг и появление водоробуса на московских улицах в совсем уже скором будущем – это прорыв, буду ждать его с нетерпением», - добавил собеседник НСН.

3

Российские банки активно закрывают офисы

За год их число сократилось на 5%. За год тенденция закрытия офисов кредитных организаций усилилась, свидетельствуют данные ЦБ. Так, на начало августа 2021-го общее количество подразделений 376 действующих банков составило 28 тыс.


Иван Ерёмин: «Явление вполне закономерное. На фоне роста цифровых услуг банки оказываются от избыточных или несовременных площадей, меняют формат работы офисов. Думаю, это тренд затронет и другие сферы. Однако сокращения вряд ли обретут такой масштаб, чтобы причинить рынку деловой недвижимости серьезный ущерб», - выразил уверенность Еремин. 


4

Роспотребнадзор запретил макароны, блины и колбасу в школьных столовых.

Также запрещены некоторые виды сладостей и напитков. В черный список санитарных врачей попали также яичница-глазунья, заливные блюда, студни, форшмак из сельди, окрошка, холодные супы, грибы, сало, маргарин, паштет, жареные во фритюре блюда


Иван Ерёмин: «Я прочила список запретов и не понял, что же детям есть все-таки можно. Я плохо представляю себе школьную столовую без макарон и колбасы – в нашем детстве к этим продуктам относились как-то проще. Газировку и сладости – да, не продавали. Что ж, хочется верить, что это не запрет ради запрета и какую-то пользу все это принесет», - сказал он .


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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: газета "Ведомости"
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