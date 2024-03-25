Юрист рассказала, за что можно засудить самокатчиков

Электросамокатчиков сегодня можно привлечь к ответственности за нарушение правил дорожного движения, рассказала юрист Изабелла Атласкирова.

Так, если водитель самоката будет двигаться по проезжей части и обгонять автомобили, его могут оштрафовать на сумму в 800 рублей.

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Также грозит штраф до 1500 рублей за помехи на дороге, которые нанесли вред здоровью легкой или средней тяжести, передает AIF.Ru

Ранее депутаты Мосгордумы поддержали предложение ввести в КоАП РФ новый субъект ответственности — «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности». Для них предусмотрят ряд административных наказаний, в частности штрафы от 1 до 1,5 тысячи рублей за оставление пользователем СИМ места ДТП, а также за передачу управления СИМ лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Также предлагается ввести ответственность за езду в состоянии алкогольного опьянения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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