Страховщики назвали предлог не платить по ОСАГО

Отсутствие уведомления страховой компании о прохождении обязательного техосмотра может стать причиной, по которой виновник ДТП будет вынужден покрывать ущерб самостоятельно. Об этом заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), пояснив, в каких случаях страховые не станут покрывать ущерб пострадавшей в ДТП стороне.

«В случае, если после прохождения обязательного ТО водители забудут предупредить об этом свою страховую, к ним могут применить регрессное требование», — цитируют «Известия» пояснения РСА.

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Страховщики приводят данные об автовладельцах, которые смогли получить полис ОСАГО, хотя на фоне пандемии отложили прохождение техосмотра. Такая возможность действует с 1 марта по 30 сентября этого года, отмечает Газета.ru.

При этом в организации отметили, что страховщики сами не знают, как их предупреждать о проведенном техосмотре. Отмечается, что в законодательстве нет четких формулировок по поводу подтверждения действий с предоставлением диагностической карты либо свидетельства о техосмотре в свою страховую компанию.

Ранее заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов в эфире НСН объяснил, что операторы техосмотра беспокоятся о своем бизнесе без оглядки на мнение автовладельцев, прося отменить закон, благодаря которому полис ОСАГО можно получить без прохождения ТО.

«То, что отрасль находится в сложном экономическом состоянии, это тоже верно. Много фальсификаций, много диагностических карт продается. Новый закон с марта 2021 года установит новые правила проведения техосмотра и заставит владельцев транспортных средств приезжать на пункты технического осмотра. Относительно сроков изменения прохождения техосмотра, здесь мы не согласны. У нас техосмотр надо проходить через 3 года, и, по нашему мнению, нет необходимости лишний раз автовладельцам приезжать на техосмотр и платить деньги. Здесь нужно заниматься позицию не только операторов техосмотра, которые делают на этом бизнес, но и спросить мнение владельцев транспортных средств», - добавил он.

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