Страховщики назвали предлог не платить по ОСАГО

Страховщики приводят данные об автовладельцах, которые смогли получить полис ОСАГО, хотя на фоне пандемии отложили прохождение техосмотра. Такая возможность действует с 1 марта по 30 сентября этого года, отмечает Газета.ru.

При этом в организации отметили, что страховщики сами не знают, как их предупреждать о проведенном техосмотре. Отмечается, что в законодательстве нет четких формулировок по поводу подтверждения действий с предоставлением диагностической карты либо свидетельства о техосмотре в свою страховую компанию.

Ранее заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов в эфире НСН объяснил, что операторы техосмотра беспокоятся о своем бизнесе без оглядки на мнение автовладельцев, прося отменить закон, благодаря которому полис ОСАГО можно получить без прохождения ТО.

«То, что отрасль находится в сложном экономическом состоянии, это тоже верно. Много фальсификаций, много диагностических карт продается. Новый закон с марта 2021 года установит новые правила проведения техосмотра и заставит владельцев транспортных средств приезжать на пункты технического осмотра. Относительно сроков изменения прохождения техосмотра, здесь мы не согласны. У нас техосмотр надо проходить через 3 года, и, по нашему мнению, нет необходимости лишний раз автовладельцам приезжать на техосмотр и платить деньги. Здесь нужно заниматься позицию не только операторов техосмотра, которые делают на этом бизнес, но и спросить мнение владельцев транспортных средств», - добавил он.

