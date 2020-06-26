Багажник на крыше, лебёдка, газ. За что водителям придётся отчитаться после 1 июля

В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автомобилистов. Изменения, в том числе, коснутся правил легализации изменений в конструкции транспортных средств. Так при переводе авто на газовое топливо, установке багажников на крышу, лебедок и фаркопов владельцев обяжут отправлять машины в специальную лабораторию.

Юрист и автоэксперт Вадим Рождественский заявил в интервью «Радио 1», что нововведения связаны с мерами безопасности — к примеру, в случае наезда на пешехода дополнительно установленная на автомобиле конструкция может нанести еще больший вред человеку.



«Недаром некоторые автопроизводители заботятся о том, чтобы передний бампер или капот были энергоподавляющими, чтобы они принимали на себя удар, причиняли минимальное количество повреждений пешеходам», - заявил эксперт.



Собеседник радиостанции добавил, что частных лабораторий, которые могут легализовать дополнительное оборудование для автомобиля, в стране сейчас более чем достаточно. При этом автомобиль нужно будет предоставлять для осмотра так же, как и при оформлении полиса ОСАГО.



В то же время юрист предположил, что к боксам на крышах сотрудники ДПС не будут особо придираться.



«Я думаю, что больших претензий со стороны сотрудников ДПС и ГИБДД по поводу так называемых багажников на крышу к водителям не должно быть, если это не какой-то грубо сколоченный деревянный ящик», - успокоил Рождественский.

