«Спросите автовладельцев!» Автостраховщики ответили на требования операторов ТО
Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов в эфире НСН объяснил, что операторы техосмотра беспокоятся о своем бизнесе без оглядки на мнение автовладельцев.
Операторы техосмотра направили обращение президенту, премьеру и спикеру Госдумы РФ, в котором они просят отменить закон, благодаря которому полис ОСАГО можно получить без прохождения ТО. В документе операторы обращают внимание, что за четыре-пять лет машины могут «намотать» солидный пробег, что приводит к возникновению серьезных неисправностей. Второй причиной, послужившей поводом для обращения, стала нехватка денег - поток клиентов и выручка снизились, денег на зарплаты техническим специалистам не хватает.
Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов в эфире НСН отметил пункты, по которым согласен и не согласен с требованиями операторов ТО.
«Стоит отметить, что обратившиеся операторы технического осмотра - это не все операторы. Обратилось 120, а всего их почти 5 тысяч . Не все разделяют их позицию, есть разные мнения, но ряд вопросов, действительно, интересный. Например, стоимость технического осмотра не пересматривалась с 2012 года. Та методика, по которой идет определение стоимости, на наш взгляд, не очень совершенна. То, что отрасль находится в сложном экономическом состоянии, это тоже верно. Много фальсификаций, много диагностических карт продается. Новый закон с марта 2021 года установит новые правила проведения техосмотра и заставит владельцев транспортных средств приезжать на пункты технического осмотра. Относительно сроков изменения прохождения техосмотра, здесь мы не согласны. На сегодняшний день достаточно большое количество автомобилей, которые имеют гарантийный срок до 5 лет - корейский автопром, японские автомобили. Даже европейские авто переходят на гарантийный срок до 4 лет. У нас техосмотр надо проходить через 3 года, и, по нашему мнению, нет необходимости лишний раз автовладельцам приезжать на техосмотр и платить деньги. Здесь нужно заниматься позицию не только операторов техосмотра, которые делают на этом бизнес, но и спросить мнение владельцев транспортных средств», - добавил он.
Законодательная норма сейчас позволяет владельцам легковых машин, которым нет еще четырех лет, не проходить ТО. Каждые два года делается техосмотр машин от 4 до 10 лет. Раз в год ТО проходят транспортные средства старше 10 лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
614 тыс.+7 113 / сут.
Умерли
8 605+92 / сут.
Выздоровели
375 тыс.+6 342 / сут.
- «Йоу»: Ксения Собчак сломала нос
- Россия впервые выпустит туриста в открытый космос
- Достать Усатого: МВД РФ объявило в розыск молдавского политика
- Россия объявила в розыск журналиста Муждабаева за посты в Facebook
- В Общественной палате одобрили упрощенный порядок признания домов аварийными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru