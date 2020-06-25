«Спросите автовладельцев!» Автостраховщики ответили на требования операторов ТО

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов в эфире НСН объяснил, что операторы техосмотра беспокоятся о своем бизнесе без оглядки на мнение автовладельцев.

Операторы техосмотра направили обращение президенту, премьеру и спикеру Госдумы РФ, в котором они просят отменить закон, благодаря которому полис ОСАГО можно получить без прохождения ТО. В документе операторы обращают внимание, что за четыре-пять лет машины могут «намотать» солидный пробег, что приводит к возникновению серьезных неисправностей. Второй причиной, послужившей поводом для обращения, стала нехватка денег - поток клиентов и выручка снизились, денег на зарплаты техническим специалистам не хватает.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов в эфире НСН отметил пункты, по которым согласен и не согласен с требованиями операторов ТО.

Автостраховщики vs Депутаты: Математика против популизма

«Стоит отметить, что обратившиеся операторы технического осмотра - это не все операторы. Обратилось 120, а всего их почти 5 тысяч . Не все разделяют их позицию, есть разные мнения, но ряд вопросов, действительно, интересный. Например, стоимость технического осмотра не пересматривалась с 2012 года. Та методика, по которой идет определение стоимости, на наш взгляд, не очень совершенна. То, что отрасль находится в сложном экономическом состоянии, это тоже верно. Много фальсификаций, много диагностических карт продается. Новый закон с марта 2021 года установит новые правила проведения техосмотра и заставит владельцев транспортных средств приезжать на пункты технического осмотра. Относительно сроков изменения прохождения техосмотра, здесь мы не согласны. На сегодняшний день достаточно большое количество автомобилей, которые имеют гарантийный срок до 5 лет - корейский автопром, японские автомобили. Даже европейские авто переходят на гарантийный срок до 4 лет. У нас техосмотр надо проходить через 3 года, и, по нашему мнению, нет необходимости лишний раз автовладельцам приезжать на техосмотр и платить деньги. Здесь нужно заниматься позицию не только операторов техосмотра, которые делают на этом бизнес, но и спросить мнение владельцев транспортных средств», - добавил он.

Законодательная норма сейчас позволяет владельцам легковых машин, которым нет еще четырех лет, не проходить ТО. Каждые два года делается техосмотр машин от 4 до 10 лет. Раз в год ТО проходят транспортные средства старше 10 лет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
ТЕГИ:Техосмотр
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры