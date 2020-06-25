«Спросите автовладельцев!» Автостраховщики ответили на требования операторов ТО

«Стоит отметить, что обратившиеся операторы технического осмотра - это не все операторы. Обратилось 120, а всего их почти 5 тысяч . Не все разделяют их позицию, есть разные мнения, но ряд вопросов, действительно, интересный. Например, стоимость технического осмотра не пересматривалась с 2012 года. Та методика, по которой идет определение стоимости, на наш взгляд, не очень совершенна. То, что отрасль находится в сложном экономическом состоянии, это тоже верно. Много фальсификаций, много диагностических карт продается. Новый закон с марта 2021 года установит новые правила проведения техосмотра и заставит владельцев транспортных средств приезжать на пункты технического осмотра. Относительно сроков изменения прохождения техосмотра, здесь мы не согласны. На сегодняшний день достаточно большое количество автомобилей, которые имеют гарантийный срок до 5 лет - корейский автопром, японские автомобили. Даже европейские авто переходят на гарантийный срок до 4 лет. У нас техосмотр надо проходить через 3 года, и, по нашему мнению, нет необходимости лишний раз автовладельцам приезжать на техосмотр и платить деньги. Здесь нужно заниматься позицию не только операторов техосмотра, которые делают на этом бизнес, но и спросить мнение владельцев транспортных средств», - добавил он.

Законодательная норма сейчас позволяет владельцам легковых машин, которым нет еще четырех лет, не проходить ТО. Каждые два года делается техосмотр машин от 4 до 10 лет. Раз в год ТО проходят транспортные средства старше 10 лет.