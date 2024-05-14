«Страховой запас»: Огородники смогут посадить культуры заново после заморозков

Из-за заморозков сильно пострадали сады и огороды дачников в Воронежской области, в Подмосковье проблема не столь критичная, рассказал глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в разговоре с НСН. Он отметил, что посадить огородные культуры дачники смогут заново.

Ранее в Волгоградской области ввели режим ЧС из-за заморозков, оказавших негативное воздействие на посевы. По информации властей, майские заморозки, возможно, оказали нежелательное воздействие на озимые и яровые культуры. Уточняется, что такие участки фиксировались во многих районах Волгоградской области. Кроме того, режим ЧС из-за заморозков ввели Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Туманов отметил, что в Воронежской области пострадало много культур.