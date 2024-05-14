«Страховой запас»: Огородники смогут посадить культуры заново после заморозков
Большинство огородников не высаживают культуры за один раз, а делают это в течение нескольких недель, имея при себе запас, отметил в эфире НСН Андрей Туманов.
Из-за заморозков сильно пострадали сады и огороды дачников в Воронежской области, в Подмосковье проблема не столь критичная, рассказал глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в разговоре с НСН. Он отметил, что посадить огородные культуры дачники смогут заново.
Ранее в Волгоградской области ввели режим ЧС из-за заморозков, оказавших негативное воздействие на посевы. По информации властей, майские заморозки, возможно, оказали нежелательное воздействие на озимые и яровые культуры. Уточняется, что такие участки фиксировались во многих районах Волгоградской области. Кроме того, режим ЧС из-за заморозков ввели Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Туманов отметил, что в Воронежской области пострадало много культур.
«Огородные культуры можно посадить заново без проблем, тем более что большинство садоводов-огородников знают, что у нас ежегодно приходят заморозки сильнее или легче… Сажают страховой запас, та же самая рассада. Большинство никогда не высаживает, не высевает семенами разом, а делает это в течение нескольких недель. Посадка той же самой картошки чаще всего не сразу идет, а дробно. Люди научились страховаться. В Московской области был терпимый заморозок, кое-что пострадало, но не много, в Воронежской области – сильно и много», – сказал Туманов.
Он отметил, что высаженные теплолюбивые культуры точно погибли в результате майских заморозков. По словам Туманова, в некоторых случаях могли погибнуть и холодостойкие культуры, такие как свекла.
«Какие проблемы в большом сельском хозяйстве, абсолютно такие же и у дачников. То есть, по плодовым во время цветения – подмерзание… А при температурах до -4 градусов подмерзание не только во время цветения, это и бутоны, и даже листья, все один к одному по саду, по культурам. Если кто-то успел высадить теплолюбивые культуры, они 100% погибли, даже под легким укрытием. В некоторых случаях могли погибнуть и холодостойкие культуры, например свекла, все это придется пересаживать, пересевать. По саду по многим культурам в регионах, где был жесткий заморозок, урожая не будет», – резюмировал он.
Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН заявил, что заморозки погубили часть посевов зерновых в России. По его словам, Институт конъюнктуры аграрного рынка уже понизил прогноз валового сбора зерна со 146 млн тонн до 142 млн тонн, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Парламент Грузии официально принял закон об иноагентах
- Супруги похитили из офиса в Москве сейф с 91 млн рублей
- Белоусов назвал комплектование ВС РФ первостепенной задачей
- Число жертв после атаки ВСУ в Белгороде выросло до 17
- Фальков объявил об отмене понятия «бакалавр» с 2025 года
- Белоусов анонсировал повышение эффективности военных расходов
- Юрист Карабанов объяснил уголовное преследование чиновников Минобороны
- Рособрнадзор: Тренировочные экзамены перед ЕГЭ пройдут 15 мая
- В России могут запретить ввозить цветы из недружественных стран
- Еврокомиссия: Закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru