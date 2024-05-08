Злочевский: Заморозки уже уничтожили часть посевов в Центральной России

Аномально теплый апрель в Центральной России сменили майские заморозки с мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, холода задержатся в регионе и на вторую декаду мая. Злочевский заявил, что заморозки уже погубили часть посевов в Воронежской области и ряде других регионов.

«Снег для урожая не страшен, куда более опасны заморозки. Они могут вполне уничтожить часть посевов, когда уже появились всходы, ранние культуры уже посадили, поздние еще сеют. Более того, заморозки уже нанесли точечный ущерб в Воронежской области, еще в ряде регионов. Аналитики снижают прогнозы по урожайности — так, Институт конъюнктуры аграрного рынка понизил прогноз валового сбора зерна со 146 млн тонн до 142 млн тонн. Что касается, например, Кубани, то там посевы страдают от отсутствия дождей, правда, в мае обещают осадки. Кроме того, заморозки достаточно сильно ударили по плодовым деревьям», — сказал Злочевский.

Ранее Злочевский заявил, что российский аграрный бизнес ждет череда банкротств, если Минсельхоз не настроит нормальную регуляторику.

