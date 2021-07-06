Страховая пенсия в России увеличится до 20 тысяч рублей за три года
Российская Трехсторонняя комиссия рассмотрела характеристики бюджета Пенсионного фонда РФ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, пишет «Российская газета».
Среднегодовой размер страховой пенсии для неработающих пожилых людей превысит 20 тысяч рублей в 2024 году. С учетом ежегодной индексации в 2022 году уровень пенсии составит 18 тысяч 447 рублей, еще через год - 19 тысяч 399 рублей. В 2024 году этот показатель достигнет 20 тысяч 388 рублей.
Как ожидается, страховые пенсии будут получать 39,57 млн россиян в 2022 году, 38,93 млн в 2023 году и 38,86 в 2024 году.
К началу 2024 года социальная пенсия составит 11 тысяч 744 рубля.
Тем временем, новую пенсионную реформу подготовили ЦБ и НПФ. Нововведение предполагает трансформацию нынешней накопительной части пенсий в систему негосударственного пенсионного обеспечения. Это означает, что теперь средства будут принадлежать гражданам, а не государству.
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