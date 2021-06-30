Центробанк и НПФ анонсировали новую пенсионную реформу
Новую пенсионную реформу подготовили ЦБ и НПФ. Нововведение предполагает трансформацию нынешней накопительной части пенсий в систему негосударственного пенсионного обеспечения. Это означает, что теперь средства будут принадлежать гражданам, а не государству.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», реформа призвана стимулировать наших граждан к активному участию в формировании будущей пенсии. Согласно инициативе, застрахованные россияне смогут самостоятельно распоряжаться накоплениями. Об этом сообщил замглавы Центробанка Виктор Чистюхин.
По его мнению, такой подход может стать противовесом нынешней системы, где средствами распоряжается государственная управляющая компания ВЭБа либо выбранный гражданином НПФ. СМИ отмечает, что инициативу в ближайшее время направят министру финансов Антону Силуанову.
Ранее собщалось, что миллионы россиян могут остаться без пенсий из-за «серых» зарплат.
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