Страховщик выплатил рекордные 32 миллиона рублей автовладельцу после ДТП
В прошлом году «Ингосстрах» выплатил рекордную сумму убытка, полученного в результате ДТП, в размере более 32 миллионов рублей.
Авария с участием автомобиля Rolls-Royce Cullinan произошла в Московской области. Водитель не справился с управлением, сперва он наехал на дерево, а потом врезался в забор.
Специалисты компании провели экспертизу и пришли к выводу, что сумма восстановительного ремонта превысила бы 75% от страховой суммы – поэтому урегулирование убытка прошло на условиях полной гибели автомобиля.
Еще один многомиллионный убыток был возмещен в Краснодарском крае. Автовладелец Lamborghini Aventador во время движения назад врезался в фонарный столб. Как итог – ущерб 15 миллионов рублей. Автомобиль восстановили, а расходы покрыла страховка. Еще один страховой случай произошел в Санкт-Петербурге. Автомобиль Mercedes-Benz AMG попал в ДТП: наехал на дерево и перевернулся. Сумма денежной выплаты составила более 12 миллионов рублей.
Небольшие страховые случаи тоже успешно решались. Так, 250 рублей было выплачено велосипедисту из-за того, что на него наехал автомобиль, застрахованный в «Ингосстрахе» по ОСАГО. Пострадавший получил незначительные ссадины и ушибы, и по риску ущерба жизни и здоровью получил страховую выплату.
Были и необычные страховые случаи. В Карачаево-Черкессии автомобиль Volvo XC60 из-за метели наехал на стадо лошадей. Клиент заявил о страховом случае в компанию с помощью мобильного приложения «IngoMobile» и получил направление на ремонт в течение одного рабочего дня. Итоговая стоимость ремонта автомобиля составила более 1,2 миллиона рублей.
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