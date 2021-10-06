Страх и ужас. Организатор рэп-баттлов боится продления ареста Хованского

«Хотел бы сказать, но боюсь». Таким был ответ хип-хоп-исполнителя, организатора рэп-баттлов Александра Тимарцева, известного как Ресторатор, на просьбу Telegram-канала «Радиоточка НСН» прокомментировать ситуацию с блогером Юрием Хованским, продление ареста которого сегодня рассматривает суд в Санкт-Петербурге.

«Хотел бы сказать, но, боюсь, следующим «уеду». Страшно, уже всех закрывают, ужас», - заметил исполнитель, оценивая ситуацию с обвинениями блогеров в различных преступлениях за их высказывания.

Юрия Хованского задержали в начале июня по подозрению в призывах к террористической деятельности из-за песни, в которой блогер поет, что теракт в «Норд-Осте» — это *** (хорошо). Как говорит блогер, песню он исполнил перед «компанией нацистов» единственный раз в 2012 году – тогда в Уголовном кодексе ещё не было статьи, по которой его обвиняют. Он также настаивает, что никогда лично ее не публиковал. Она появилась в открытом доступе в июле 2020 года на канале с несколькими подписчиками. Было перезалито старое, удалённое видео. Суд отказывается принимать во внимание эти аргументы.