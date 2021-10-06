Страх и ужас. Организатор рэп-баттлов боится продления ареста Хованского
Хип-хоп-исполнитель Ресторатор не рискнул высказаться напрямую, хотя пришёл поддержать блогера в суде.
«Хотел бы сказать, но боюсь». Таким был ответ хип-хоп-исполнителя, организатора рэп-баттлов Александра Тимарцева, известного как Ресторатор, на просьбу Telegram-канала «Радиоточка НСН» прокомментировать ситуацию с блогером Юрием Хованским, продление ареста которого сегодня рассматривает суд в Санкт-Петербурге.
«Хотел бы сказать, но, боюсь, следующим «уеду». Страшно, уже всех закрывают, ужас», - заметил исполнитель, оценивая ситуацию с обвинениями блогеров в различных преступлениях за их высказывания.
Юрия Хованского задержали в начале июня по подозрению в призывах к террористической деятельности из-за песни, в которой блогер поет, что теракт в «Норд-Осте» — это *** (хорошо). Как говорит блогер, песню он исполнил перед «компанией нацистов» единственный раз в 2012 году – тогда в Уголовном кодексе ещё не было статьи, по которой его обвиняют. Он также настаивает, что никогда лично ее не публиковал. Она появилась в открытом доступе в июле 2020 года на канале с несколькими подписчиками. Было перезалито старое, удалённое видео. Суд отказывается принимать во внимание эти аргументы.
Вместе с Ресторатором поддержать Хованского в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга пришли также блогер Илья Мэддисон и рэпер Oxxxymiron.
«Мы сейчас приехали, ждём заседания. Надеемся, что получится в группе представителей СМИ пройти внутрь. Хотелось бы сегодня услышать оправдательный вердикт, хотя очень мало есть на это надежд. Надеемся на лучшее, Юра не террорист», - рассказал Александр Тимарцев.
В начале августа Хованский был внесен в реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Недавно он написал письмо из СИЗО, в котором рассказал, что вступиться за него просили Моргенштерна, но тот категорически отказался.
«Я, Юрий Хованский, в 2012 году спел дурацкую песню. Статьи 205.2 и 2 тогда не существовало в том виде, в котором её мне вменяют. Это прекрасно известно и судам, и следствию, но никто не собирается меня выпускать. Меня держат по абсолютному беспределу, и я не могу с этим ничего поделать, как и мои адвокаты. Я не знаю, что делать, мои счета заморожены, деньги кончились, как и надежда на справедливость. Пожалуйста, помогите мне, они уничтожают мою жизнь!», - говорилось в послании.
Причастным к ситуации с Хованским может быть Владислав Поздняков - лидер националистического объединения «Мужское государство», которое прокуратура Нижнего Новгорода требует ликвидировать и запретить как экстремистское. Иск зарегистрирован в суде.
Поздняков утверждал, что он с соратниками отправили на Хованского тысячу доносов, а песня про «Норд-Ост» просто стала поводом. Таким лидер «Мужского государства» хотел отомстить блогеру за то, что тот осудил его деятельность.
Сам Хованский передал также из СИЗО извинения за исполнение песни:
«Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было».
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