Стоматолог рассказала о последствиях COVID-19 для зубов и полости рта
Рост числа заболеваний стоматитом, его более длительное лечение и заживление после удаления зубов стало характерным явлением в ходе пандемии коронавируса. Об этом рассказала стоматолог-терапевт высшей категории Наталья Кадькалова интернет-изданию Sputnik.
«Основное, на что оказывает влияние COVID-19, — это микроциркуляция в деснах. В связи с этим идет массовый поток пациентов со стоматитами, такого раньше не было. Самое интересное, что лечение этих стоматитов занимает гораздо больше времени, чем у пациентов, которые не переболели ковидом», — отметила Кадькалова.
Также она сообщила, что после перенесенного COVID-19 заживление десен после удаления зубов вместо обычных пяти-шести дней происходит по 10-14 суток.
По словам Кадькаловой, в результате перенесенного коронавируса больше всего страдает слизистая оболочка. Поэтому пациенты стоматологов после COVID-19 ощущают ксеростомию, или сухость полости рта.
«Первое, с чем сталкивается вирус в организме, — это слизистая оболочка. Если снижается иммуноглобулин A, уязвимость для других вирусов возрастает. Думаю, что девять-двенадцать месяцев после коронавируса слизистая будет более уязвима», — сказала специалист и рекомендовала усилить гигиену полости рта.
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