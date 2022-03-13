Стоматолог рассказала о последствиях COVID-19 для зубов и полости рта

«Основное, на что оказывает влияние COVID-19, — это микроциркуляция в деснах. В связи с этим идет массовый поток пациентов со стоматитами, такого раньше не было. Самое интересное, что лечение этих стоматитов занимает гораздо больше времени, чем у пациентов, которые не переболели ковидом», — отметила Кадькалова.

Также она сообщила, что после перенесенного COVID-19 заживление десен после удаления зубов вместо обычных пяти-шести дней происходит по 10-14 суток.

По словам Кадькаловой, в результате перенесенного коронавируса больше всего страдает слизистая оболочка. Поэтому пациенты стоматологов после COVID-19 ощущают ксеростомию, или сухость полости рта.

«Первое, с чем сталкивается вирус в организме, — это слизистая оболочка. Если снижается иммуноглобулин A, уязвимость для других вирусов возрастает. Думаю, что девять-двенадцать месяцев после коронавируса слизистая будет более уязвима», — сказала специалист и рекомендовала усилить гигиену полости рта.

