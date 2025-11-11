Покупатели квартиры Ларисы Долиной смогут получить компенсацию вреда, но несколько позже. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Правоохранители ранее возбудили уголовное дело об угрозе убийством певице Ларисе Долиной и ее представителю в связи с расследованием дела о мошенничестве с квартирой исполнительницы, сообщило агентство ТАСС. Вместе с тем впоследствии дело приостановили, так как подозреваемые не были установлены. По словам Трунова, дело могло быть приостановлено как раз из-за розыска подозреваемых.

«Дело могли приостановить из-за того, что был начат розыск подозреваемых. Возбуждается розыскное дело в другом ведомстве, здесь уже работают оперативники, ищут подозреваемых и собирают факты. Таким образом, дело не закрыли — просто одно дело перетекает в другое», — сказал Трунов.