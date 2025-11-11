Трунов объяснил приостановку дела об угрозе убийством Долиной
Дело об угрозе убийством певице Ларисе Долиной и ее представителю приостановили из-за розыска подозреваемых, сказал НСН Игорь Трунов.
Покупатели квартиры Ларисы Долиной смогут получить компенсацию вреда, но несколько позже. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Правоохранители ранее возбудили уголовное дело об угрозе убийством певице Ларисе Долиной и ее представителю в связи с расследованием дела о мошенничестве с квартирой исполнительницы, сообщило агентство ТАСС. Вместе с тем впоследствии дело приостановили, так как подозреваемые не были установлены. По словам Трунова, дело могло быть приостановлено как раз из-за розыска подозреваемых.
«Дело могли приостановить из-за того, что был начат розыск подозреваемых. Возбуждается розыскное дело в другом ведомстве, здесь уже работают оперативники, ищут подозреваемых и собирают факты. Таким образом, дело не закрыли — просто одно дело перетекает в другое», — сказал Трунов.
Собеседник НСН также заверил, что покупателям квартиры Долиной, возможно, возместят вред.
«Когда правонарушитель пойман и отбывает наказание, ему очень выгодно рассчитаться с потерпевшими, потому что от этого зависит, насколько быстро он сможет освободиться из мест лишения свободы по УДО или еще какими-то законными способами. То, что Долина получила компенсацию сразу, а другие потерпевшие — нет, это не значит, что они не имеют прав на справедливость и возмещение вреда», — отметил он.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что покупатели сегодня могут лишиться квартиры, если мошенники вынудили продавцов совершить сделку, но это нарушает закон. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России объяснили, почему отечественные процессоры уходят с рынка
- В Египте в ДТП с автобусом пострадали 27 россиян
- Трунов объяснил приостановку дела об угрозе убийством Долиной
- ВС России нанесли удар возмездия за операцию Киева с угоном МиГ-31
- В Саратове при атаке БПЛА пострадала женщина
- В МЧС предупредили о затоплении сел на северо-востоке Камчатки
- Россиян ожидает самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет
- Госдуме предложили ещё сильнее ужесточить лимит банковских карт на человека
- СМИ: ЕК создаст разведывательный орган под руководством фон дер Ляйен
- В Якутии загорелся школьный автобус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru