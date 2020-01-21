Столицу накроет мокрым снегом
Москвичей предупредили о сильном ветре, гололедице и мокром снеге. Как отметили в столичном главке МЧС, непогода сохранится в регионе до утра 22 января. В частности, отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 м/с. Московский автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также парковаться вдали от деревьев.
Как отмечает Москва 24, ранее синоптики предупредили жителей столичного региона о резких скачках атмосферного давления. 21 января оно существенно упадет – до 738 миллиметров ртутного столба. Также сообщается, что «желтый» уровень опасности, объявленный из-за ветра, продолжит действовать в Москве и Подмосковье до утра 22 января.
Ранее НСН писала, что еще по крайней мере в течение 10 дней в России сохранится аномальное тепло. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха по всей стране существенно превысит норму. Метеоролог назвал такой длительный период теплой зимы «совершенно экстремальной ситуацией». Подобного не было за всю историю метеонаблюдений.
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