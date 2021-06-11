Столичный Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения в магазинах «Дикси»

Роспотребнадзор в результате проверок выявили в 22 магазинах сети "Дикси" нарушения противоэпидемического режима. Об этом сообщает сайт московского управления Роспотребнадзора.

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Специалисты проверили 37 магазинов "Дикси" АО "Дикси Юг". Всего за пятницу 11 июня было проведено более 80 проверок. В московских магазинах не соблюдалась социальная дистанция, масочный режим, также не проводилась термометрия и дезинфекция помещений.

Роспотребнадзор заявил о составлении 23 административных протоколов, из которых 22 направлены против юридического лица, а один против должностного лица. Магазина "Дикси" в поселке Мосрентген был временно закрыт из-за грубых нарушений санитарной безопасноти.

Тажке столичный Роспотребнадзор выявил нарушения в двух кальянных, предприятиях торговли и общепита. Четыре предприятия временно прекратили деятельность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МагазиныРоспотребнадзор
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