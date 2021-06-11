Столичный Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения в магазинах «Дикси»
Роспотребнадзор в результате проверок выявили в 22 магазинах сети "Дикси" нарушения противоэпидемического режима. Об этом сообщает сайт московского управления Роспотребнадзора.
Специалисты проверили 37 магазинов "Дикси" АО "Дикси Юг". Всего за пятницу 11 июня было проведено более 80 проверок. В московских магазинах не соблюдалась социальная дистанция, масочный режим, также не проводилась термометрия и дезинфекция помещений.
Роспотребнадзор заявил о составлении 23 административных протоколов, из которых 22 направлены против юридического лица, а один против должностного лица. Магазина "Дикси" в поселке Мосрентген был временно закрыт из-за грубых нарушений санитарной безопасноти.
Тажке столичный Роспотребнадзор выявил нарушения в двух кальянных, предприятиях торговли и общепита. Четыре предприятия временно прекратили деятельность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru