Столичный Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения в магазинах «Дикси»

Специалисты проверили 37 магазинов "Дикси" АО "Дикси Юг". Всего за пятницу 11 июня было проведено более 80 проверок. В московских магазинах не соблюдалась социальная дистанция, масочный режим, также не проводилась термометрия и дезинфекция помещений.

Роспотребнадзор заявил о составлении 23 административных протоколов, из которых 22 направлены против юридического лица, а один против должностного лица. Магазина "Дикси" в поселке Мосрентген был временно закрыт из-за грубых нарушений санитарной безопасноти.

Тажке столичный Роспотребнадзор выявил нарушения в двух кальянных, предприятиях торговли и общепита. Четыре предприятия временно прекратили деятельность.

