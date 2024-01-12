Столичный Депздрав сообщил о намерениях записывать приемы у врачей
Московский департамент здравоохранения заявил о намерении вести аудиозапись приемов в поликлиниках, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что такая мера обусловлена желанием выявлять ошибки в проведении приемов и минимизировать жалоб пациентов, причем аудиозаписи будут обезличенными и конфиденциальными.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в каждом кабинете (кроме стоматологических) установят аудиоконтроль, чтобы слушать, как врач разговаривал с пациентами в течение дня.
"Аудиозапись приема является обезличенной и конфиденциальной, хранится без привязки к конкретному приему и не позволяет идентифицировать конкретного пациента или врача. Соответственно содержание такой аудиозаписи не является врачебной тайной", - говорится в ответе пресс-службы департамента здравоохранения Москвы на запрос "Интерфакса".
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН заявил, что самыми востребованными в 2024 году остаются массовые профессии: врачи, учителя, полицейские и водители.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Администрация Суэцкого канала опровергла сообщения о приостановке судоходства
- Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 14,75%
- «Яндекс» восстановил работу гаджетов умного дома после сбоя
- Умер поэт Лев Рубинштейн
- Сценарий лондонского эпизода «Друзей» ушел с молотка за $32 тысячи
- Столичный Депздрав сообщил о намерениях записывать приемы у врачей
- Актер Киану Ривз выпустит свой роман в этом году
- Лукашенко заявил, что мир находится на пороге грандиозных событий
- В Россию приедут 10 тысяч работников из Кении
- Лоренс Фишбёрн сыграет вампира в четвёртом сезоне сериала «Ведьмак»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru