Столичный Депздрав сообщил о намерениях записывать приемы у врачей

Отмечается, что такая мера обусловлена желанием выявлять ошибки в проведении приемов и минимизировать жалоб пациентов, причем аудиозаписи будут обезличенными и конфиденциальными.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что в каждом кабинете (кроме стоматологических) установят аудиоконтроль, чтобы слушать, как врач разговаривал с пациентами в течение дня.

"Аудиозапись приема является обезличенной и конфиденциальной, хранится без привязки к конкретному приему и не позволяет идентифицировать конкретного пациента или врача. Соответственно содержание такой аудиозаписи не является врачебной тайной", - говорится в ответе пресс-службы департамента здравоохранения Москвы на запрос "Интерфакса".

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН заявил, что самыми востребованными в 2024 году остаются массовые профессии: врачи, учителя, полицейские и водители.

