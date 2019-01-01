Столичных рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за надвигающейся грозы
К московским рестораторам обратились с просьбой приостановить работу летних веранд. Как отмечает «Интерфакс», в департаменте торговли и услуг столицы напомнили, что в четверг вечером в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. В мегаполисе прогнозируются дождь, гроза и ветер с порывами до 17 м/с.
В свою очередь, автомобилистам рекомендуют парковать машины подальше от деревьев и рекламных щитов, а также быть предельно внимательными на дорогах.
Добавим, на сегодня, 30 мая, в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Из-за риска возникновения природных пожаров его продлили и на 31 мая. К слову, синоптики рассказали и о том, какое лето в этом году ждёт москвичей. Согласно прогнозу, показатели в городе окажутся около нормы или выше. Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, что к жаркому лету лучше подготовиться заранее. Также она дала несколько советов о том, как облегчить себе жизнь в жаркую погоду.
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