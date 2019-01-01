Столичных рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за надвигающейся грозы

К московским рестораторам обратились с просьбой приостановить работу летних веранд. Как отмечает «Интерфакс», в департаменте торговли и услуг столицы напомнили, что в четверг вечером в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. В мегаполисе прогнозируются дождь, гроза и ветер с порывами до 17 м/с.

В свою очередь, автомобилистам рекомендуют парковать машины подальше от деревьев и рекламных щитов, а также быть предельно внимательными на дорогах.