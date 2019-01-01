Спасатель МЧС рассказал москвичам, как выжить во время грозы
Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов поделился с НСН советами, как выжить в непогоду в городе и на природе.
Гроза и ливни придут в столицу в четверг, 30 мая, сообщают специалисты центра погоды «Фобос». Отмечается, что пик ненастья придётся на вечерние часы, к ночи осадки станут слабеть.
О том, как пережить непогоду в черте города и за ним, в эфире НСН рассказал аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов. Он рекомендовал избегать вылазок на природу в дни, когда синоптики и экстренные службы предупреждают о погодной опасности.
«Если человек находится в городе, ситуация гораздо проще. Есть много мест, где можно укрыться — либо спуститься в метро, либо зайти в ближайший торговый центр, сесть в свой автомобиль. Вероятность того, что в условиях города в человека попадёт молния, минимальна, она практически отсутствует. Потому что в городе высокие здания с молниеотводами, и молния будет бить в них», — рассказал Халилов.
Если стихия разбушевалась, а вы оказались на природе, следует также искать укрытия, избегая высоких деревьев, напомнил собеседник агентства.
«Другое дело, если человек оказался на природе. Здесь нужно искать укрытия: например, автомобиль, если он есть поблизости. От высоких деревьев надо держаться подальше, так как в них будет бить молния. Если вы оказались на воде, надо как можно быстрее плыть к берегу, так как в воду достаточно часто бьёт молния. Если человек в лодке, она ударит в него, так как это самая возвышающаяся фигура над водой. Если бьёт сильный град, голову надо защищать руками, накидывать на ней куртку. Здесь уже следует стараться подходить под кроны деревьев, чтобы не оказаться на открытом пространстве. Но нужно помнить, что иногда такая погода сопровождается сильным ветром, и обрушенная ветка ломкого дерева может причинить вам вред», — рассказал эксперт.
В целом же, по его словам, следует соблюдать меры безопасности и не терять внимания, как в городе, так и в сельской местности. Часто погубить человека в непогоду могут его современные привычки, заметил Халилов.
«Нужно быть внимательными, смотреть прогноз погоды, оповещения МЧС, проявлять бдительность. Современный человек любит ходить в наушниках, капюшоне — тем самым он уменьшает возможность услышать оповещение или заметить опасность периферическим зрением. Поэтому не рекомендую использовать наушники, и если вы разговариваете, хотя бы один выньте из уха. Желательно снимать на улице капюшон, чтобы наблюдать пространство вокруг себя. Также следует защищать детей, не позволять им далеко убегать, потому что, когда бушует стихия, ребёнок может удариться в панику и тем самым усугубить своё положение. Держитесь вместе, ищите укрытие, и старайтесь во время непогоды быть ближе к городу, где в случае необходимости вам могут экстренно оказать помощь», — заключил спасатель.
Добавим, что во второй половине пятницы, 31 мая, дожди полностью прекратятся. При этом дневная температура воздуха в этот четверг не будет превышать 26 градусов со знаком плюс. Отметим, что такая погода пришла на смену аномальной жаре в российской столице. В среду, 29 мая, термометры фиксировали 31 градус тепла.
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