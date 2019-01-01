Спасатель МЧС рассказал москвичам, как выжить во время грозы

Гроза и ливни придут в столицу в четверг, 30 мая, сообщают специалисты центра погоды «Фобос». Отмечается, что пик ненастья придётся на вечерние часы, к ночи осадки станут слабеть.

О том, как пережить непогоду в черте города и за ним, в эфире НСН рассказал аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов. Он рекомендовал избегать вылазок на природу в дни, когда синоптики и экстренные службы предупреждают о погодной опасности.

«Если человек находится в городе, ситуация гораздо проще. Есть много мест, где можно укрыться — либо спуститься в метро, либо зайти в ближайший торговый центр, сесть в свой автомобиль. Вероятность того, что в условиях города в человека попадёт молния, минимальна, она практически отсутствует. Потому что в городе высокие здания с молниеотводами, и молния будет бить в них», — рассказал Халилов.

Если стихия разбушевалась, а вы оказались на природе, следует также искать укрытия, избегая высоких деревьев, напомнил собеседник агентства.