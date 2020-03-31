Столичных автомобилистов призвали воздержаться от поездок на летней резине
Московских автомобилистов призвали воздержаться от поездок на летней резине из-за гололедицы. С такой рекомендацией выступили в Центре организации дорожного движения. Кроме того, столичным водителям напоминают об обязательном соблюдении дистанции и ПДД. Специалисты подчёркивают, что в условиях плохой видимости увеличивается вероятности попасть в мелкое ДТП, пишет Москва 24.
Напомним, ранее жителей столичного региона предупредили о снеге, гололедице, усилении ветра до 17 м/с, а также метели. Такие неблагоприятные погодные условия сохраняться в городе до вечера вторника, 31 марта. Кроме того, ранее синоптики сообщили, что к 1 апреля в Москве может выпасть от 7 до 13 сантиметров снега, отмечает АГН Москва.
Ранее НСН писала, что в Гидрометцентре РФ сообщили, что в ночь на 1 апреля жителей Москвы ждет самая холодная ночь на неделе. Ожидается -6..-8 градусов. В целом такая погода ниже нормы на 2-3 градуса.
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