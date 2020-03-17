Столичным водителям рассказали, когда можно перейти на летнюю резину
Жители Москвы могут начинать менять резину на автомобиле примерно через три недели. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что пока в столичный регион всё ещё будут «наведываться» холодные фронты. Один из них придет в Москву и область ближе к выходным, подчёркивают argumenti.ru. Тишковец подчеркнул, что это будет последняя волна холода, после чего среднесуточная температура пойдёт в сторону устойчивого перехода в положительные значения.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что о смене резины автомобилистам стоит задуматься не раньше чем в конце марта, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Напомним, что в столичном регионе со среды и до 00:00 пятницы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение связано с порывистым ветром, сообщили в Гидрометцентре России. А ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что со среды в Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями. При этом самым теплым днём наступившей недели в Москве станет четверг, 19 марта. Как отмечает портал «Метеоновости», днём столбики термометров дотянутся до отметки +8 градусов.
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