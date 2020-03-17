Столичным водителям рассказали, когда можно перейти на летнюю резину

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что о смене резины автомобилистам стоит задуматься не раньше чем в конце марта, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Напомним, что в столичном регионе со среды и до 00:00 пятницы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение связано с порывистым ветром, сообщили в Гидрометцентре России. А ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что со среды в Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями. При этом самым теплым днём наступившей недели в Москве станет четверг, 19 марта. Как отмечает портал «Метеоновости», днём столбики термометров дотянутся до отметки +8 градусов.

