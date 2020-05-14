Столичные власти пересчитали нарушителей «масочного» режима в метро
С момент начала действия в Москве обязательного «масочного» и «печаточного» режима – с 12 мая – за его нарушение в столичной подземке были оштрафованы почти 200 человек. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. При этом, он подчеркнул, что более 98% пассажиров московского метро добросовестно соблюдают введенное требование, пишет RT.
Обязательный масочный режим введен в Москве с 12 мая, напоминает Газета.ру. Штраф за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток составляет 5 тыс. рублей, а в общественных местах — 4 тыс. рублей.
Ранее НСН писала, что затраты на обязательный масочно-перчаточный режим могут достичь одной пятой всех потребительских расходов граждан России. Это следует из расчетов аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По оценке аналитиков, «антикоронавирусный набор» на месяц будет стоить от 3400 до 5100 рублей в зависимости от региона.
В такую «COVID-аптечку» включены одноразовые трехслойные маски, одноразовые латексные перчатки и антисептик. Подсчёты сделаны, исходя из того, что за 30 дней люди будут расходовать до 90 масок и до 48 пар перчаток, а также до 5 флаконов санитайзера объемом 50 миллилитров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
53 530+5 527 / сут.
- Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
- Психиатр оценил отмену общих перемен в школах
- В России третий день подряд снижается число выявленных случаев COVID-19
- Россиян предупредили о риске заражения COVID-19 даже в перчатках
- В МВД опровергли информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru