Столичные власти пересчитали нарушителей «масочного» режима в метро

С момент начала действия в Москве обязательного «масочного» и «печаточного» режима – с 12 мая – за его нарушение в столичной подземке были оштрафованы почти 200 человек. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. При этом, он подчеркнул, что более 98% пассажиров московского метро добросовестно соблюдают введенное требование, пишет RT.

Обязательный масочный режим введен в Москве с 12 мая, напоминает Газета.ру. Штраф за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток составляет 5 тыс. рублей, а в общественных местах — 4 тыс. рублей.

Депутат МГД объяснила необходимость введения масочного режима в Москве

Ранее НСН писала, что затраты на обязательный масочно-перчаточный режим могут достичь одной пятой всех потребительских расходов граждан России. Это следует из расчетов аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По оценке аналитиков, «антикоронавирусный набор» на месяц будет стоить от 3400 до 5100 рублей в зависимости от региона.

В такую «COVID-аптечку» включены одноразовые трехслойные маски, одноразовые латексные перчатки и антисептик. Подсчёты сделаны, исходя из того, что за 30 дней люди будут расходовать до 90 масок и до 48 пар перчаток, а также до 5 флаконов санитайзера объемом 50 миллилитров.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ШтрафЗащитная маскаМосковское МетроКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры