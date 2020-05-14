Столичные власти пересчитали нарушителей «масочного» режима в метро

С момент начала действия в Москве обязательного «масочного» и «печаточного» режима – с 12 мая – за его нарушение в столичной подземке были оштрафованы почти 200 человек. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. При этом, он подчеркнул, что более 98% пассажиров московского метро добросовестно соблюдают введенное требование, пишет RT.

Обязательный масочный режим введен в Москве с 12 мая, напоминает Газета.ру. Штраф за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток составляет 5 тыс. рублей, а в общественных местах — 4 тыс. рублей.