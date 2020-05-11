Депутат МГД объяснила необходимость введения масочного режима в Москве
Депутат Мосгордумы прокомментировала введение в столице масочного и перчаточного режима – он начнет действовать 12 мая. Как заявила в интервью «Аргументы и Факты» Мария Киселёва, это связано с тем, что с предстоящего вторника большое количество москвичей вернётся на свои рабочие места. И для того, чтобы это не спровоцировало резкий рост числа заражений коронавирусной инфекцией, жители столицы должны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.
Также депутат отметила, что дефицита масок в России не наблюдается. Защитные средства, по словам Киселевой, можно приобрести в магазинах и аптеках.
Ранее НСН писала, что жителей столицы начнут штрафовать за нарушения масочного режима на рабочих местах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы столичного контрольного управления Евгения Данчикова. Он подчеркнул, что проверять его соблюдение будет Роспотребнадзор и контролирующие организации.
Также он добавил, что эта мера касается тех предприятий, работа которых разрешена. Штраф за отсутствие средств защиты составит 4 тысячи рублей. Напомним, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 числа в столице начнет действовать обязательный масочный и перчаточный режим. За отсутствие средств защиты в общественных местах нарушители заплатят четыре тысячи рублей, а в транспорте — пять.
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