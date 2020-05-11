Депутат МГД объяснила необходимость введения масочного режима в Москве

Депутат Мосгордумы прокомментировала введение в столице масочного и перчаточного режима – он начнет действовать 12 мая. Как заявила в интервью «Аргументы и Факты» Мария Киселёва, это связано с тем, что с предстоящего вторника большое количество москвичей вернётся на свои рабочие места. И для того, чтобы это не спровоцировало резкий рост числа заражений коронавирусной инфекцией, жители столицы должны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

Также депутат отметила, что дефицита масок в России не наблюдается. Защитные средства, по словам Киселевой, можно приобрести в магазинах и аптеках.