Столичные школьники и педагоги поддерживают военнослужащих в госпиталях
В департаменте образования и науки российской столицы рассказали о помощи участникам специальной военной операции, которую оказывают московские школьники и учителя. Как подчеркнули в ведомстве, подобного рода акции проводятся на регулярной основе.
Военным и жителям новых регионов направляют продуктовые наборы, лекарства, теплые вещи, средства личной гигиены. Детям предлагают написать письма участникам СВО. Кроме того, проводятся встречи с ранеными бойцами в госпиталях.
Так, в медицинских стационарах для военных выступает ансамбль песни и пляски имени Локтева – он функционирует на базе Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Считается, что такие активности для молодежи отвечают задачам проектов «Мы вместе» и «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru