Столичные предприниматели отправляют хозяйственные товары в зону СВО

Владельцы магазинов Москвы продолжают собирать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В посылки попадают продукты, одежда, предметы личной гигиены. Упор на такую продукцию сделали сотрудники магазинов в Восточном административном округе.

Так, владельцы торговой точки по продаже сантехники и электрики в Гольяново направили военным шампуни, гели для душа, мыло, дезодоранты, влажные салфетки и освежители воздуха. Также в посылки добавили товары магазина (лопаты, изоленту, петли, скобы, лампы), патроны, носки, посуду, консервы. Другой магазин сантехники в том же районе отправил грузы с принадлежностями для душа и бритья, строительными материалами, репеллентами, стельками для обуви. К сбору помощи присоединился салон автозапчастей, который направил бытовую химию, туалетные принадлежности, воду, печенье.

Три магазина фиксированных цен в районе Соколиная Гора и один – в Измайлово передали бойцам СВО более 55 видов товаров личной гигиены и хозяйственных средств. Пять продуктовых супермаркетов из Преображенского собрали шампуни, принадлежности для бритья, мыло, гели для душа, зубную пасту, дезодоранты, стиральный порошок. Такие же посылки отправили три супермаркета из Северного Измайлово. Грузы дополнили мешками для мусора, влажными салфетками, кондиционерами для белья.

Кроме того, три продуктовых магазина в Кунцево передали бойцам товары личной гигиены, химчистка-прачечная из Бабушкинского района собрала стиральный порошок и зубную пасту, три торговых центра в Куркино - средство от комаров и влажные салфетки. В свою очередь, продуктовый магазин из Бирюлево Западного отправил десятки наборов средств личной гигиены, хозяйственный универмаг в Нагорном районе – перчатки, мыло, влажные полотенца. Еще два супермаркета из Юго-Западного административного округа вместе собрали свыше 100 литров средства для мытья посуды, стирального порошка, а также влажные салфетки и чистящие средства.

С первых дней проведения СВО владельцы московских предприятий и рестораторы регулярно направляют в зону боевых действий гуманитарную помощь с продуктами, средствами личной гигиены, медикаментами, сезонной одеждой, а также стройматериалы и военную технику.

