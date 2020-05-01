Столичные парки подготовили онлайн-занятия для москвичей

Двадцать московских парков подготовили для жителей столицы познавательную программу. В список онлайн-занятий, в частности, вошли мастер-классы по фотографии и живописи, лекции по литературе и искусству - в общей сложности доступно более 200 бесплатных творческих и образовательных видео. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, отметив, что онлайн-занятия публикуются в соцсетях столичных парков ежедневно.

В частности, на страницах парка искусств «Музеон» доступна серия мастер-классов по живописи. Научиться создавать необычные космические композиции в технике граттажа, легкие пейзажи пастелью и акварелью могут попробовать посетители соцсетей Бабушкинского парка. На странице музея-заповедника «Царицыно» «ВКонтакте» доступен мастер-класс штатного музейного фотографа Дмитрия Щелокова.

Подписчики YouTube-канала Парка Горького смогут обнаружить там лекцию «Парки культуры — досуг в советскую эпоху».

Напомним, на протяжении несколько недель – с того момента, как в столице были введены ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19, парки проводят различные мероприятия в онлайн-формате.