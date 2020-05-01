Столичные парки подготовили онлайн-занятия для москвичей
Двадцать московских парков подготовили для жителей столицы познавательную программу. В список онлайн-занятий, в частности, вошли мастер-классы по фотографии и живописи, лекции по литературе и искусству - в общей сложности доступно более 200 бесплатных творческих и образовательных видео. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, отметив, что онлайн-занятия публикуются в соцсетях столичных парков ежедневно.
В частности, на страницах парка искусств «Музеон» доступна серия мастер-классов по живописи. Научиться создавать необычные космические композиции в технике граттажа, легкие пейзажи пастелью и акварелью могут попробовать посетители соцсетей Бабушкинского парка. На странице музея-заповедника «Царицыно» «ВКонтакте» доступен мастер-класс штатного музейного фотографа Дмитрия Щелокова.
Подписчики YouTube-канала Парка Горького смогут обнаружить там лекцию «Парки культуры — досуг в советскую эпоху».
Напомним, на протяжении несколько недель – с того момента, как в столице были введены ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19, парки проводят различные мероприятия в онлайн-формате.
Ранее НСН писала, что из-за распространения COVID-19 в Москве отложили начало сезона фонтанов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что традиционно запуск фонтанов в мегаполисе начинался в конце апреля. По словам Бирюкова, это всегда – большой праздник, поскольку одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов. Однако в этом году, из-за сложной эпидситуации столичными властями было принято решение отложить их включение на неопределенный срок.
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